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शंकराचार्य का बड़ा हमला: "राम मंदिर में चोरी नहीं, कलाकारी हुई है; जिसके डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं"

गोंडा पहुंची 'गौ-रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी-शाह की मुलाकात पर कहा- यूपी से विदाई का समय आ गया है.

Swami Avimukteshwaranand, Shankaracharya
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:30 PM IST

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गोंडा : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कहा कि यह चोरी नहीं, बल्कि कलाकारी हुई है और इस कलाकारी के डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं. ये लोग नरेंद्र मोदी के 'नट' हैं, जिनके इशारे पर ये पुतलियां नाचती हैं.

शंकराचार्य का बड़ा हमला: "राम मंदिर में चोरी नहीं, कलाकारी हुई है; जिसके डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं" (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, 'गौ-रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा' लेकर गोंडा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को कर्नलगंज के कचनापुर और भभुआ पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना जर्जिस के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि मौलाना जर्जिस खुद को लोकप्रिय और प्रसिद्ध करने के लिए इस तरह के ऊलजलूल बयान दे रहे हैं. ऐसे लोग प्रसिद्ध होने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, चाहे उन्हें कपड़ा फाड़ना पड़े, घड़ा फोड़ना पड़े या गधे पर सवारी करनी पड़े. ऐसे बयानों का कोई वास्तविक तात्पर्य नहीं है.

'यूपी से विदाई का समय आ गया'

वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह सब मुलाकातें होती रहती हैं. राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये समीकरण सामान्य दिनों में बनते और बिगड़ते हैं. अब असामान्य दिन आ गए हैं, इन्होंने जो बड़े-बड़े पाप कर दिए हैं अब उसको भोगने का समय आ गया है. ये लोग कितना भी मिल जाएं, कुछ नहीं होने वाला है, अब उनके पांव उखड़ गए हैं. यूपी से विदाई का समय आ गया है.

वहीं, बृजभूषण शरण सिंह के उस बयान पर भी शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही थी. शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह अभी उनका मुद्दा समझ नहीं पाए हैं. वे 'असली हिंदू और नकली हिंदू' में मिलावट को लेकर ही अभियान चला रहे हैं, यह जानने के लिए कि कौन असली हिंदू में नकली हिंदू बनकर घुस आया है.

'पहले अयोध्या के बारे में जवाब दो'

शंकराचार्य ने कहा कि मथुरा का नाम इसलिए लिया जा रहा है, ताकि अयोध्या में जो कुछ हुआ है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके. उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या के बारे में जवाब दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही मथुरा की बात की जाए.


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