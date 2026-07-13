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गौमाता को राज्य माता घोषित करे सरकार, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

बताइए, जिसको भारत के लोगों ने लाखों वर्षों पूर्व से माता कह करके पुकारा, जिसको वेदों, पुराणों, इतिहास और हमारे पूर्वजों ने माता कहा, अब अंग्रेजों की नकल करके हमारे प्रदेश की सरकार हमारी गौमाता को पशु सूची में रखकर पशु जैसा उनके साथ विचार-व्यवहार कर रही है. यह हमारी गौमाता का अपमान है, इसलिए हम लोगों ने यह ठाना है कि इस अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे. या तो यह सरकार जल्दी से जल्दी हमारी गौमाता को पशु सूची से हटाकर माता का दर्जा दे, राज्य माता घोषित करे और उनका एक उत्तम प्रोटोकॉल बनाए और नहीं तो फिर यह जाए, साफ बात है.

बहराइच: 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा के दौरान सोमवार को बहराइच पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर विवाद नहीं, वहां चोरी और डकैती हुई है. इसमें जो लोग शामिल हैं, उन्हें धक्का मारकर ही हटाना पड़ेगा. इस दौरान उनका कई जगहों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया. जनपद में वह दो दिन प्रवास करेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे.

शंकराचार्य ने कहा- वोट खिसकने का है डर: उनकी यात्रा पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाने पर उन्होंने कहा कि सरकार चुप्पी दो कारण से साधे है. एक, जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका उनके पास जवाब नहीं है, तो बोलेंगे क्या? और दूसरे, घबराए हुए हैं कि अब हमारे वोट छटक जाएंगे हमसे, तो बोल नहीं निकल रही है. इधर-उधर थोड़े दिन के बाद कुछ सोचेंगे, बोलेंगे, लेकिन अब वह कितना भी बोलें, जनता के सामने उनकी कलई खुल चुकी है. ये लोग मंदिरों में चोरी करते हैं, ये लोग गंगा जी को कहते हैं कि गंगा जी ने बुलाया है और गंगा में नाले पर नाले आज भी गिरते ही रहते हैं.

गौमाता के समर्थकों को वोट की अपील: ये लोग हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करते हैं, ये लोग हमारी गौमाता को पशु कह करके बुलाते हैं. अब इनका यह ढोंग हमारे सामने आ चुका है कि ये असल में हिंदू नहीं हैं. हिंदू-हिंदू कह करके आए लेकिन हिंदुओं के विरोध में ही सब काम कर रहे हैं. सपा की अगुवाई पर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सपा के समर्थन की बात नहीं है, हम तो गौमाता का समर्थन कर रहे हैं. और अगर गौमाता का समर्थन करना सपा का समर्थन है तो वह भी हम कर रहे हैं. जो गौमाता का होगा हम उसके होंगे, हम साफ तो कह रहे हैं.

राम मंदिर में चोरी और डकैती हुई है: शंकराचार्य ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि हम गौ रक्षा करेंगे तब हम उसके हुए थे कि नहीं हुए थे? आज वह जब गौमाता की रक्षा करने में असफल हो गई तो उससे हम नाता तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे, तो कोई न कोई तो जोड़ ही लेगा हमसे. हमको अधिकार है पार्टी चुनने का. हम जिस समय चाहेंगे, जो पार्टी चाहेंगे उसको चुनेंगे, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हो. यह बताओ कि तुमने हिंदुओं को कहा था कि गौमाता के लिए हमको वोट दीजिए, हमने भर-भर के वोट दिया, तुमने गौमाता की दुर्दशा क्यों कर रखी है? इसका जवाब दो ना! इसका जवाब है नहीं आपके पास, आप दुनिया भर की बात करते हो.

राम मंदिर में चोरी और डकैती हुई है: शंकराचार्य ने कहा कि भगवान को धोखा दिया गया है. और कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है, काहे का विवाद है, विवाद क्या है. साफ चोरी हुई है, आज भी चोर वहां पे बैठे हुए हैं. हमको इस बात का दुख है कि हमने 500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया.

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