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स्वामी अवधेशानंद गिरि की Gen Z को सलाह, बताया ऐसा नुस्खा कि बदल जाएगी किस्मत

युवाओं की नई सोच और रचनात्मक प्रयोग विकास की गति को बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं. ये कहना है जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरि का. इसके साथ ही स्वामीजी ने शिक्षा और चिकित्सा को भी प्राथमिकता बताया. उन्होंने भारतीय वेद और पुराण को ज्ञान की समृद्ध परंपरा बताते हुए संस्कार, सत्यनिष्ठा और नैतिकता पर भी जोर दिया.

उज्जैन: युवाओं ने हमेशा देश और समाज को नई दिशा देने की भूमिका निभाई है. आज की युवा पीढ़ी गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है और उसका अपना अनुभव और सोच है. युवाओं की बात सुनी जाना चाहिए और उन्हें यह कहकर अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह अभी परिपक्व नहीं है.

स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने सिंहस्थ 2028 को लेकर कहा कि उज्जैन में आयोजन को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है. शासन प्रशासन की तैयारियों में सजगता और जनता में उत्साह देखकर मन प्रसन्न है. वह 1980, 1992, 2004, 2016 के सिंहस्थ देख चुके हैं और अब 2028 में शामिल होने की तैयारी है.

साधु-संत विकास के विरोध में नहीं, आवश्यकता होने पर सहयोग के लिए तैयार

उज्जैन में बड़ा सराफा क्षेत्र स्थित खड़े हनुमान मंदिर को विकास के कारण हटने के बीच स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि देश के प्राचीन धर्म स्थलों के विकास में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. विकास सरकारों का काम है और साधु-संत विकास के विरोध में नहीं हैं. आवश्यकता होने पर संत समाज सहयोग के लिए तैयार है.

अखाड़ों, संतों और प्राचीन धर्म स्थलों से जुड़े विषयों पर आपसी विमर्श के बाद निर्णय लिए जाना चाहिए. विकास के साथ धार्मिक स्थलों की गरिमा और परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है. स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज के 94वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम बोल रहे थे.

अवधेशानंद महाराज ने कहा कि पत्थर की तकदीर बदल सकती है शर्त है कि उसे सही तरीके से तराशा जाए. भगवान को गुरु बनाना था तो वे अवंतिका नगरी में सांदीपनि आश्रम में आए. कृष्ण ने यहीं शिक्षा प्राप्त की और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भागवत गीता सुनाई उसके बीज उज्जैन में ही पड़े.