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आशाराम की फोटो वाली पुस्तक बांटने पर एक्शन, स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य और डीएमसी सस्पेंड

आशाराम की फोटो वाली पुस्तक बांटने पर एक्शन ( ETV Bharat )

बलरामपुर: रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में बीते दिनों आशाराम बापू की फोटो लगी पुस्तक बच्चों को बांटी गई थी. अब इस मामले में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है. प्रभारी प्राचार्य को उनके पद से हटा दिया गया है. इसके साथ ही बलरामपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के जिला मिशन समन्वयक को डीपीआई ने सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है.

आशाराम की फोटो वाली पुस्तक बांटी गई थी दरअसल, बीते दिनों बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल के बच्चों को, जेल में सजा काट रहे आशाराम बापू की फोटो लगी पुस्तक बांटने के मामले में बच्चों के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की थी. इस बात की परिजनों ने शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से सामने दर्ज कराई. जिसके बाद प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ डीईओ ने कार्रवाई करते प्रभारी प्राचार्य को पद से हटा दिया गया है. हटाए गए प्राचार्य की जगह व्याख्याता कुलेश्वर सिंह को प्राचार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है.