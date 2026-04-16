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स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब सालाना 1500 रुपये की फीस, अभिभावकों में निजीकरण की है चर्चा

साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गरीब, वंचित और मध्यम वर्गीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के लिए आत्मानंद योजना शुरू की थी. आज प्रदेश में 751 स्कूल संचालित हैं. जहां बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और शिक्षा पूरी तरह मुफ्त मिलती है. फिलहाल शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से साल में एक बार ₹1500 की फीस ली जाएगी. स्कूलों का अनुदान बढ़ाने की भी बात की गई है. छत्तीसगढ़ में जबसे भाजपा की सरकार बनी है. तभी से आत्मानंद स्कूलों पर ज्यादा फोकस सरकार का नहीं रहा है. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पूर्व की कांग्रेस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट थे.

रायपुर में आयोजित प्रदेश भर के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं. लगभग एक से डेढ़ दशक पूर्व भजपा के रमन सरकार के कार्यकाल में मॉडल स्कूल शुरू किए गए थे. बाद में इसका निजीकरण करते हुए इसे डीएवी को सौंप दिया गया था. अब जब स्वामी आत्मानंद स्कूल में फीस लेने की शुरुआत हो रही है. तो अभिभावकों के मन में यह सवाल भी है कि क्या स्वामी आत्मानंद स्कूलों का भी निजीकरण होगा? निजीकरण की दिशा में एक शुरुआत तो नहीं है.

कोरबा: भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस साल से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से 1500 वार्षिक शुल्क लेने का निर्णय लिया है. शासन स्तर पर इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई है. जिला स्तर के अधिकारी फिलहाल आदेश नहीं मिलने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं. लेकिन यह स्पष्ट है कि इस वर्ष ₹1500 का शुल्क बच्चों से लिया जाएगा.



निजीकरण की है चर्चा

स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है. इसे भूपेश सरकार के कार्यकाल में खड़ा किया गया. इसके पहले छत्तीसगढ़ में जब डॉ रमन सिंह की सरकार थी. तब मॉडल स्कूल खोले गए थे. प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल स्कूल खोला गया था. यहां निशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी. इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी. लेकिन बाद में इन सभी स्कूलों को डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया था. मॉडल स्कूल अब मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं. जबसे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में फीस लेने की बात सामने आई है. तभी से अभिभावकों में यह चर्चा है कि इन स्कूलों का हाल भी मॉडल स्कूलों की तरह ना हो जाए, कहीं इनका निजीकरण ना कर दिया जाए. अभिभावकों को यह डर भी सता रहा है.



अभिभावकों में निजीकरण की है चर्चा (ETV Bharat)



पूर्व मंत्री ने भी दी है उग्र आंदोलन की चेतावनी

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि यह फैसला गरीब विरोधी है. इसे तत्काल वापस लेना चाहिए. यदि सरकार ने यह जन विरोधी आदेश रद्द नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी. फीस लागू करना इस सफल मॉडल को कमजोर करने की साजिश है. आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए मारामारी रहती है और लॉटरी निकालनी पड़ती है. जो इसकी सफलता का प्रमाण है. प्रदेश में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए 1500 रुपए जुटाना भी बड़ी चुनौती है.





पालकों से करेंगे चर्चा

पालक संघ के जिला अध्यक्ष नूतन सिंह ने कहा, इस संबंध में पलकों से चर्चा करेंगे. फीस इस लागू करना, गरीबों पर कहीं ना कहीं बोझ डालेगा. स्कूल जाकर इसे समझेंगे, इस संबंध में पलकों की बैठक आयोजित कर जो भी उचित निर्णय होगा छात्र हित में उसे लिया जाएगा. अब तक स्वामी आत्मानंद स्कूल की शिक्षा पूरी तरह से नि:शुल्क है, और अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश के लिए काफी मारामारी रहती है. कमजोर तबके के लोग अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन स्कूलों में भर्ती कराते रहे हैं.





फिलहाल कोई लिखित आदेश नहीं मिला

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय ने बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन कोरबा जिले में जारी है. यहां फीस वसूली के संबंध में फिलहाल शासन से कोई भी लिखित आदेश नहीं मिला है. इसलिए इस विषय में इससे अधिक कोई जानकारी मौजूद नहीं है.





राज्यभर में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थिति

राज्य भर के सभी 33 जिलों में कुल 751 आत्मानंद स्वामी संचालित हैं. इनमें से कोरबा में 55 स्कूल मौजूद हैं. इनमें 13 स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाले हैं. जहां प्रवेश के लिए अधिक मारामारी रहती है. राज्य भर के 751 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 14 हजार 216 शिक्षक अध्यापन का काम पूरा करते हैं. जहां पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या 4 लाख 50 हजार 562 है.

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