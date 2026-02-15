ETV Bharat / state

प्रमाण पत्र पर विवाद: स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोगो और तस्वीर गायब, प्राचार्य ने मानी गलती

26 जनवरी को पूरे देश की तरह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय लाहौद में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया. कार्यक्रम में ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का क्रम शामिल था. छात्र-छात्राओं को उनकी शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र बांटे गए लेकिन समारोह के बाद जब विद्यार्थियों और अभिभावकों ने प्रमाण पत्रों को ध्यान से देखा, तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई. इन प्रमाण पत्रों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का आधिकारिक लोगो और स्वामी आत्मानंद की तस्वीर गायब थी. उसकी जगह किसी अन्य लोगो का उपयोग किया गया था. यहीं से विवाद की शुरुआत हुई. फिर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होना शुरू हो गया.

बलौदाबाजार: स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय लाहौद में 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं को वितरित किए गए प्रशस्ति पत्रों में आधिकारिक लोगो और स्वामी आत्मानंद की तस्वीर गायब मिली.

बताया जा रहा है कि समारोह के बाद कुछ अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रमाण पत्रों की प्रतियां सोशल मीडिया पर साझा की. देखते ही देखते तस्वीरें वायरल हो गईं. लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर एक सरकारी विद्यालय में आधिकारिक पहचान के प्रतीक को कैसे हटाया जा सकता है. कुछ टिप्पणियों में इसे “गंभीर प्रशासनिक चूक” कहा गया, जबकि अन्य ने इसे “जानबूझकर की गई कार्रवाई” बताया. कई लोगों ने यह भी लिखा कि जब प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चल रहे विद्यालयों के लिए स्पष्ट प्रारूप तय है, तो उसमें बदलाव का अधिकार किसे है?

आत्मानंद स्कूल सर्टिफिकेट विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्राचार्य का बयान

मामला तब और गंभीर हो गया जब मीडिया ने इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य केशव प्रसाद साहू से सवाल किए. प्राचार्य ने स्वीकार किया कि प्रमाण पत्र कहीं बाहर से नहीं छपवाए गए थे, बल्कि विद्यालय परिसर के कंप्यूटर लैब में तैयार किया गया. प्राचार्य ने अपनी गलती मानी और सर्टिफिकेट ठीक करवाने की बात कही.

प्रमाण पत्र प्रिंट कराते समय लोगो को मैं ध्यान नहीं दे पाया. स्कूल में ही मेरे द्वारा सर्टिफिकेट प्रिंट कराया गया था. मैं गलती स्वीकार करता हूं. इसे ठीक करा दिया जाएगा- केशव प्रसाद साहू, प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय लाहौद

क्या कहते हैं नियम?

शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए एक मानक प्रारूप निर्धारित है. इसमें लोगो, शीर्षक, रंग संयोजन और अन्य पहचान चिह्न स्पष्ट रूप से तय होते हैं. इनका उद्देश्य सभी विद्यालयों में एक समान पहचान बनाए रखना है. यदि किसी स्तर पर इस प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होता है. बिना अनुमति के आधिकारिक प्रतीकों में बदलाव नियमों के विपरीत माना जाता है.

जिला शिक्षा अधिकारी की प्रतिक्रिया

जब मामला जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसे गंभीर बताया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का लोगो आधिकारिक है और उसे बदलने का अधिकार किसी को नहीं है. हालांकि अभी तक औपचारिक जांच की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है.

अभिभावकों में नाराजगी

विद्यालय से जुड़े कई अभिभावकों ने घटना पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि बच्चों को दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, बल्कि उनके परिश्रम और उपलब्धि की पहचान होते हैं. यदि उन प्रमाण पत्रों में आधिकारिक पहचान ही नहीं हो, तो उनकी वैधता और गरिमा प्रभावित होती है. कुछ अभिभावकों ने मांग की है कि यदि प्रमाण पत्र गलत प्रारूप में जारी हुए हैं, तो उन्हें वापस लेकर सही प्रारूप में दोबारा जारी किया जाए. उनका कहना है कि बच्चों की उपलब्धियों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की पहचान का सवाल

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. इन विद्यालयों की एक विशिष्ट पहचान होती है. निश्चित लोगो, रंग संयोजन, प्रारूप और आधिकारिक प्रस्तुति शैलीय यह एकरूपता केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि ब्रांड पहचान का हिस्सा मानी जाती है. ऐसे में यदि आधिकारिक लोगो और तस्वीर को हटाकर किसी अन्य प्रतीक का उपयोग किया गया है, तो यह केवल डिजाइन का मुद्दा नहीं रह जाता. यह सवाल खड़ा करता है कि क्या विद्यालय प्रशासन को निर्धारित दिशा-निर्देशों की जानकारी नहीं थी, या फिर नियमों की अनदेखी की गई.