स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत, डॉ रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी, स्वदेशी अपनाने के लिए करेगी जागरुक
राजनांदगांव से स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई. 2500 किलोमीटर की इस यात्रा में लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए जागरुक किया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 7:23 PM IST
राजनांदगांव : स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत की.कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने किया. इस दौरान स्वदेशी अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया.ये यात्रा गुरु नानक चौक से शुरू हुई. यात्रा प्रदेश के प्रमुख शहरों से होते हुए लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी.
स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए जागरुकता
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया है.इस दौरान पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इसमें स्वदेशी अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा हैं. यात्रा के शुभारंभ के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच और कैट के स्वदेशी संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में 25 दिनों तक यात्रा करके स्वदेशी सामानों का उपयोग करने का आह्वान करेगी.
ये यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अभियान का हिस्सा है. छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत राजनांदगांव से हुई है. यहां से चलकर यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ की परिक्रमा करेगी. इस यात्रा का विषय यही है कि स्वदेशी, स्वालंबन,स्वराज और स्वाभिमान इन चार चीजों को लेकर लोगों को जागरुक किया जाए.ताकि स्थानीय वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके - डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष
लोगों को किया जाएगा जागरुक
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बताया कि स्वदेशी की ओर लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है. स्वदेशी संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों से होकर गुजरेगी.जिस शहर में यात्रा का ठहराव होगा,वहां पर यात्रा में शामिल सदस्य स्वदेशी को अपनाने और विदेशी को छोड़ने का संकल्प लोगों को दिलवाएंगे.
