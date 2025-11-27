ETV Bharat / state

स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत, डॉ रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी, स्वदेशी अपनाने के लिए करेगी जागरुक

राजनांदगांव : स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी संकल्प यात्रा की शुरुआत की.कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने किया. इस दौरान स्वदेशी अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया.ये यात्रा गुरु नानक चौक से शुरू हुई. यात्रा प्रदेश के प्रमुख शहरों से होते हुए लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी.

स्वदेशी सामान को अपनाने के लिए जागरुकता

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया है.इस दौरान पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इसमें स्वदेशी अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा हैं. यात्रा के शुभारंभ के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच और कैट के स्वदेशी संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में 25 दिनों तक यात्रा करके स्वदेशी सामानों का उपयोग करने का आह्वान करेगी.