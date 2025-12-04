ETV Bharat / state

नागपुर से शुरू हुई स्वदेशी संकल्प यात्रा मनेंद्रगढ़ पहुंची, विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करने पर जोर

यात्रा में व्यापारियों और संगठनों की भागीदारी: यात्रा के मनेंद्रगढ़ पहुंचने पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ और स्थानीय व्यापारी भी शामिल हुए और यात्रा का स्वागत किया. यात्रा का समापन श्री राम मंदिर प्रांगण में हुआ, जहां भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आगे का कार्यक्रम शुरू किया गया.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: महाराष्ट्र से शुरू हुई स्वदेशी संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ पहुंची. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करना है. यात्रा की शुरुआत नागपुर महाराष्ट्र से हुई थी और यह लगातार अलग-अलग राज्यों में लोगों को जागरूक कर रही है.

स्वदेशी को बढ़ाने पर जोर: मंच पर अतिथियों का स्वागत किया गया. कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, जिला अध्यक्ष कैट रघुनाथ पोद्दार, स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि नीरज अग्रवाल समेत स्थानीय व्यापारी शामिल हुए. इन सभी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने एवं लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया.

यह यात्रा 27 नवंबर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है. इसका उद्देश्य लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक करना, देश के उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, विदेशी सामान का उपयोग कम करना है- कैट के जिला अध्यक्ष रघुनाथ पोद्दार

स्वदेशी अपनाने से व्यक्ति का भी कल्याण होगा और देश का भी.- जिला संघ चालक नीरज अग्रवाल

1991 में हुई थी स्थापना: जिला संघ चालक नीरज अग्रवाल ने बताया कि स्वदेशी मंच की स्थापना 1991 में हुई थी. व्यापक प्रचार न होने के कारण अब 27 नवंबर से यह विशेष रथ-यात्रा पूरे राज्य के जिलों और ब्लॉकों में जाकर लोगों में जागरूकता फैला रही है.

स्वदेशी संकल्प यात्रा न केवल लोगों को जागरूक कर रही है बल्कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने का संदेश भी दे रही है. मनेंद्रगढ़ में मिली सफलता से यह स्पष्ट है कि जनता भी स्वदेशी की ओर बढ़ना चाहती है.