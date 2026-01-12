ETV Bharat / state

स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़, राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वदेशी भावना जागृत करना लक्ष्य

स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रायपुर में स्वेदशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया.दौड़ का उद्देश्य राष्ट्रप्रेम एवं स्वदेशी भावना को जागृत करना था.

Published : January 12, 2026 at 1:01 PM IST

रायपुर : स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में युवाओं के राष्ट्रप्रेम और स्वदेशी भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया. ये दौड़ सुभाष स्टेडियम से स्वामी विवेकानंद सरोवर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

युवाओं को राष्ट्र निर्माण का मंत्र
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं को जागृत करने का काम किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह चरित्र निर्माण और संस्कारों का माध्यम भी बने.
कैबिनेट मंत्री वर्मा ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति उसका मेरुदंड होती है.

awaken indigenous spirit with patriotism
स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के सामने जलाई गई ज्योति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भारत आज आजादी के अमृतकाल से गुजर रहा है और देश की जनसंख्या में युवाओं की बड़ी भागीदारी होना गर्व का विषय है.उन्होंने विश्वास जताया कि युवा ऊर्जा के बल पर आने वाला दशक भारत की उपलब्धियों का स्वर्णिम काल बनेगा- टंकराम वर्मा, कैबिनेट मंत्री



2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की बड़ी भूमिका

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

Swadeshi Sankalp Run
राष्ट्रप्रेम के साथ स्वदेशी भावना का संकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Swadeshi Sankalp Run
मंत्री टंकराम वर्मा ने भी लगाई दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“युवा ही राष्ट्र निर्माण की धुरी”

संकल्प रैली के दौरान राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण की धुरी हैं और स्वामी विवेकानंद जी सभी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने युवाओं से निडर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में योगदान देने का आह्वान किया.इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर “स्वदेशी संकल्प दौड़” को रवाना किया और उपस्थित युवाओं को स्वदेशी अपनाने एवं स्वदेशी जागरण का संकल्प भी दिलाया गया.

awaken indigenous spirit with patriotism
स्वदेशी संकल्प दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Vivekananda Jayanti 2026
विवेकानंद जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में धरसीवां विधायक अनुज शर्मा, निजी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष विजय कुमार गोयल, सचिव कौशल विकास एवं उच्च शिक्षा विभाग डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नागरिक उपस्थित रहे.


SWAMI VIVEKANANDA JAYANTI
AIM TO AWAKEN INDIGENOUS SPIRIT
स्वामी विवेकानंद जयंती
राष्ट्रीय युवा दिवस
SWADESHI SANKALP RUN

