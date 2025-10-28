ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ, ‘रत्नावली’ उत्सव का हुआ शुभारंभ, सीएम सैनी बोले-“संस्कृति और शिक्षा के बीच हम बना रहे सेतु”

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ ( ETV Bharat )