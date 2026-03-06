ETV Bharat / state

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में स्वदेशी मेला, वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा

दुर्ग भिलाई में 13 से 19 मार्च तक स्वदेशी मेले का आयोजन होगा. इस मेले का मकसद देसी उत्पाद के को बढ़ावा देना है.

Swadeshi Fair In Durg
दुर्ग में स्वदेशी मेले की तैयारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पहली बार स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है.यह आयोजन 13 मार्च से 19 मार्च तक 7 दिनों के लिए होगा. इसका आयोजन स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा भिलाई के जयंती स्टेडियम में किया जा रहा है. इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों की शुरुआत शुक्रवार 6 मार्च से हुई है. आज इस कार्यक्रम का भूमिपूजन हुआ. इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय मौजूद रहे.

दुर्ग में स्वदेशी मेला

आयोजन समिति की ओर से छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री एवं स्वदेशी मेले के संयोजक अजय भसीन मौजूद रहे. उनके साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे. इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि स्वदेशी मेला देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. साथ ही आम जनता को आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की भावना से जोड़ना भी इस मेले का प्रमुख लक्ष्य है. यह मेला लघु भारत की झलक दिखाते हुए स्वदेशी संस्कृति और उद्यमिता का भव्य संगम बनने जा रहा है.

दुर्ग में स्वदेशी मेले की तैयारियां (ETV BHARAT)

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वोकल फॉर लोकल के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों की बेहद आवश्यकता है.जब देश के लोग अपने देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग करेंगे तो स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी.इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों, कुटीर उद्योगों और स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित करना है- प्रेम प्रकाश पांडेय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

Swadeshi fair organised at Jayanti Stadium
जंयती स्टेडियम में स्वदेशी मेले का आयोजन (ETV BHARAT)

स्वदेशी मेले का उद्देश्य

प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि स्वदेशी मेले का उद्देश्य आम जनता को आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की भावना से जोड़ना है. यह मेला लघु भारत की झलक दिखाते हुए स्वदेशी संस्कृति और उद्यमिता का भव्य संगम बनने जा रहा है.

BJP leader Prem Prakash Pandey
भूमिपूजन करते बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडेय (ETV BHARAT)

स्वदेशी मेले का आयोजक ने क्या कहा ?

स्वदेशी मेले के संयोजक अजय भसीन ने बताया कि यह मेला अपने आप में अनोखा और आकर्षक होगा. उन्होंने कहा कि यहां ऐसे स्टॉल लगाए जाएंगे जिन्हें लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे. मेले में बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा.

इस मेले में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे- अजय भसीन, स्वदेशी मेले के संयोजक

Swadeshi Fair In Durg
दुर्ग में स्वदेशी मेले का भूमिपूजन (ETV BHARAT)

इस मेले में देश के 22 राज्यों से कारीगर अपने उप्तादों का प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा स्वदेशी उत्पाद, हस्तशिल्प सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जैविक उत्पाद, पारंपरिक खान-पान और स्थानीय उद्यमियों के स्टॉल लगाए जाएंगे. कुल मिलाकर 300 से अधिक स्टॉल इस मेले में लगेंगे जिससे लोगों स्वदेशी उत्पाद की जानकारी मिलेगी.

