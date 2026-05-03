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स्थानीय कलाकारों को मिला बड़ा मंच, रांची के आड्रे हाउस में स्वदेशी मेला और सांस्कृतिक महोत्सव

रांचीः आड्रे हाउस (Audrey House) परिसर में आयोजित तीन दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना और पारंपरिक संस्कृति को सहेजते हुए उसे नई पीढ़ी से जोड़ना है. मेले में झारखंड की समृद्ध परंपराओं के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल रही है.

हाथ से बने उत्पादों की खरीद-बिक्री

इस स्वदेशी मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पूरी तरह से हाथ से बने उत्पादों की खरीद-बिक्री हो रही है. मशीनों के बजाय कारीगरों की मेहनत और हुनर से तैयार किए गए सामान लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. बांस और लकड़ी से बने घरेलू सामान, पारंपरिक आभूषण, हस्तनिर्मित कपड़े और सजावटी वस्तुएं मेले में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई हैं. इन उत्पादों की खास बात उनकी मौलिकता और पारंपरिक डिजाइन है, जो बाजार में मिलने वाले आम उत्पादों से अलग पहचान बनाती है.

स्थानीय स्टॉल धारकों के बयान (Etv Bharat)

पारंपरिक खाद्य सामग्री के स्टॉल

मेले में लगे हस्तशिल्प और हथकरघा स्टॉल लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं. खासकर झारखंड की सोहराई और कोहबर पेंटिंग, डोकरा आर्ट, और जनजातीय कला के नमूने दर्शकों को अपनी ओर खींच रहे हैं. वहीं हथकरघा से बने कपड़े, जैसे कि खादी और पारंपरिक साड़ी भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. इसके अलावा पारंपरिक खाद्य सामग्री के स्टॉल भी मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं, जहां झारखंडी व्यंजन जैसे धुस्का, पीट्ठा, चावल से बने पकवान और अन्य स्थानीय स्वाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.

स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म