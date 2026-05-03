स्थानीय कलाकारों को मिला बड़ा मंच, रांची के आड्रे हाउस में स्वदेशी मेला और सांस्कृतिक महोत्सव
रांची के आड्रे हाउस परिसर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया है.
Published : May 3, 2026 at 4:32 PM IST
रांचीः आड्रे हाउस (Audrey House) परिसर में आयोजित तीन दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना और पारंपरिक संस्कृति को सहेजते हुए उसे नई पीढ़ी से जोड़ना है. मेले में झारखंड की समृद्ध परंपराओं के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल रही है.
हाथ से बने उत्पादों की खरीद-बिक्री
इस स्वदेशी मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पूरी तरह से हाथ से बने उत्पादों की खरीद-बिक्री हो रही है. मशीनों के बजाय कारीगरों की मेहनत और हुनर से तैयार किए गए सामान लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. बांस और लकड़ी से बने घरेलू सामान, पारंपरिक आभूषण, हस्तनिर्मित कपड़े और सजावटी वस्तुएं मेले में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई हैं. इन उत्पादों की खास बात उनकी मौलिकता और पारंपरिक डिजाइन है, जो बाजार में मिलने वाले आम उत्पादों से अलग पहचान बनाती है.
पारंपरिक खाद्य सामग्री के स्टॉल
मेले में लगे हस्तशिल्प और हथकरघा स्टॉल लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं. खासकर झारखंड की सोहराई और कोहबर पेंटिंग, डोकरा आर्ट, और जनजातीय कला के नमूने दर्शकों को अपनी ओर खींच रहे हैं. वहीं हथकरघा से बने कपड़े, जैसे कि खादी और पारंपरिक साड़ी भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. इसके अलावा पारंपरिक खाद्य सामग्री के स्टॉल भी मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं, जहां झारखंडी व्यंजन जैसे धुस्का, पीट्ठा, चावल से बने पकवान और अन्य स्थानीय स्वाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं.
स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म
इस मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है. यहां उन्हें न सिर्फ अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, बल्कि सीधे ग्राहकों से जुड़ने और अपनी कला को पहचान दिलाने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है. इससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल रहा है.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भरपूर धूम
मेले में सिर्फ खरीदारी ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भरपूर धूम है. हर दिन रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक नृत्य, लोक गीत और पारंपरिक प्रतियोगिताएं शामिल हैं. झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते ये कार्यक्रम लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं.
रांची का यह स्वदेशी मेला न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है. यह आयोजन स्वदेशी उत्पादों के महत्व को रेखांकित करते हुए ‘लोकल फॉर वोकल’ की भावना को साकार करता नजर आ रहा है.
इसे भी पढ़ें-
सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के जरिए कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने में जुटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री
सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026: 1 मई से तीन दिनों तक गुलजार रहेगा आड्रे हाउस
सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-सह-स्वदेशी मेला 2026 का शुभारंभ: राज्यपाल और सीएम ने दिया स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का संदेश