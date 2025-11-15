ETV Bharat / state

बिलासपुर में स्वदेशी मेला, जानिए खासियत

डिप्टी सीएम ने स्वदेशी मेले का जायजा लिया: स्वदेशी मेला 14 नवंबर से शुरू हुआ है. यह 20 नवंबर तक चलेगा. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मेले की विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया और स्वदेशी उत्पादों की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उद्यमों और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सात दिवसीय स्वदेशी मेला का शुभारंभ हुआ. इस मेले में स्वदेशी उत्पादों के 300 से ज्यादा स्टॉल हैं. स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों ने पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया है. मेला स्थल में पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक उत्पादों की जमकर खरीदी की.

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी संस्कृति, संस्कार, परंपरा और लोककला में निहित है. ऐसे मेले, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मजबूती भी देते हैं-अरुण साव, डिप्टी सीएम

आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया: अरुण साव ने स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता, आकर्षण और उनके प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बताया. उन्होंने आम नागरिकों से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आग्रह किया.

अरुण साव ने की ये अपील: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर हम राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं. आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है. इसमें स्वदेशी अभियान का बड़ा योगदान है. इससे हमारी संस्कृति, स्थानीय पहचान और आत्मसम्मान को मजबूती मिली है.