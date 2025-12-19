ETV Bharat / state

भिवानी स्वदेशी मेला 2025: पैगोड़ा स्टाइल 75 स्टॉलों पर सजा देशी उत्पाद, दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक

भिवानी स्वदेशी मेला 2025 ( ETV Bharat )

भिवानी: स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से भिवानी में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया. इस मेले में हर दिन लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे लोगों ने देश में निर्मित उत्पादों को न केवल देखा और परखा, बल्कि उनकी खरीदारी कर स्वदेशी के महत्व को भी समझा. मेले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजन, व्यापारी और आम उपभोक्ता उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं. स्वदेशी मेला 2025 (ETV Bharat) 21 दिसंबर तक चलेगा स्वदेशी मेला:यह स्वदेशी मेला 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. मेले में प्रदेश भर से आए नए स्टार्टअप उद्यमी, उद्योगपति और छोटे व्यापारी स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं. उपभोक्ता इन उत्पादों को हाथों-हाथ खरीद रहे हैं, जिससे स्वदेशी उत्पादों को सीधा बाजार मिल रहा है. पैगोड़ा स्टाइल स्टॉल बना आकर्षण का केन्द्र: भिवानी में आयोजित इस स्वदेशी मेले में पैगोड़ा स्टाइल की 75 आकर्षक स्टॉलें लगाई गई हैं. इन स्टॉलों में घर और देश में निर्मित रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं. प्रत्येक स्टॉल पर उत्पादों की गुणवत्ता, उपयोगिता और लाभों की जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग विदेशी सामान की जगह स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.