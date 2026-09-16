स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत के संदेश के साथ 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान
स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 7:31 PM IST
रांची: बिरसा मुंडा विमानपत्तन में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा. इस साल अभियान की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत रखी गई है. अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है.
अभियान को 5 प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा. पहले क्षेत्र में क्लीनलिनेस टारगेट यूनिट्स और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. चिन्हित स्थानों की समयबद्ध सफाई, सुधार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. एयरपोर्ट के आसपास के उपयुक्त क्षेत्रों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में काम होगा.
कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी
दूसरे क्षेत्र के तहत स्वच्छ पाठशाला और युवा फॉर स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. विद्यार्थियों और युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा. उन्हें कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर संवाद और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी.
तीसरे क्षेत्र में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान पर जोर रहेगा. सफाई मित्रों और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव पर ध्यान दिया जाएगा. उनके योगदान को पहचान देते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा.
प्लास्टिक मुक्त गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास
चौथे क्षेत्र में जनभागीदारी फॉर स्वच्छता के तहत लोगों को कचरे के चार स्तरों पर पृथक्करण, Reduce-Reuse-Recycle और प्लास्टिक मुक्त गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जाएगा. खेल, पर्यावरण अनुकूल आयोजनों और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी गतिविधियों के जरिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा. 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम होंगे.
समृद्धि के तहत लोगों को यह समझाने का प्रयास
5वें क्षेत्र स्वच्छता से समृद्धि के तहत लोगों को यह समझाने का प्रयास होगा कि कचरा केवल बेकार सामग्री नहीं है. सही उपयोग और प्रबंधन से इसे उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है. इसके लिए “वेस्ट टू वेल्थ”, “कबाड़ से जुगाड़”, “कबाड़ से कला” और रिसाइक्लर्स मीट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
अभियान का संदेश है कि स्वच्छता केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. प्रयास है कि लोगों की सहभागिता बढ़े, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आए और स्वच्छता रोजमर्रा की आदत बने.
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