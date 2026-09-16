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स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत के संदेश के साथ 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान

रांची: बिरसा मुंडा विमानपत्तन में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा. इस साल अभियान की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत रखी गई है. अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है.

अभियान को 5 प्रमुख क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाएगा. पहले क्षेत्र में क्लीनलिनेस टारगेट यूनिट्स और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. चिन्हित स्थानों की समयबद्ध सफाई, सुधार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. एयरपोर्ट के आसपास के उपयुक्त क्षेत्रों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में काम होगा.

गुरुवार से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू (Etv Bharat)

कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी

दूसरे क्षेत्र के तहत स्वच्छ पाठशाला और युवा फॉर स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. विद्यार्थियों और युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा. उन्हें कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर संवाद और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी.

तीसरे क्षेत्र में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान पर जोर रहेगा. सफाई मित्रों और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव पर ध्यान दिया जाएगा. उनके योगदान को पहचान देते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा.

प्लास्टिक मुक्त गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास