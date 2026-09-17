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PM Narendra Modi Birthday: रेलवे का 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान

19 और 20 सितम्बर को कचरा संवेदनशील स्थलों एवं क्लीन्लिनेस टारगेट यूनिट्स (सीटीयूस) की विशेष सफाई कर उनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा. इसके साथ ही सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.

अभियान के दौरान 17 और 18 सितम्बर को रेलवे स्कूलों एवं कॉलोनियों में विद्यार्थियों एवं युवाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा पृथक्करण, जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा. छात्रों के लिए रेलवे की स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का भ्रमण, संवाद, वाद-विवाद, चित्रकारी प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में ‘स्वच्छता ही सेवा-2026’ अभियान का आयोजन आज से शुरू हो रहा है जोे 02 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. "स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत" की थीम पर ये आयोजन किया जा रहा है. इसके बाद स्वच्छता पखवाड़ा 01 से 15 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान विभिन्न स्वच्छता, जनजागरूकता एवं जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

SECR का स्वच्छता अभियान (INDIAN RAILWAY)

रेलवे स्टेशन औऱ ट्रेनों में सफाई अभियान

21 और 22 सितम्बर 2026 को “स्वच्छ स्टेशन–स्वच्छ रेलगाड़ी एवं स्वच्छ सार्वजनिक स्थान” अभियान के अंतर्गत स्टेशनों एवं चयनित ट्रेनों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. ट्रेनों में शौचालय, कोच की स्वच्छता, लिनेन और ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग (ओबीएचएस) एवं पैन्ट्रीकार की स्वच्छता का निरीक्षण किया जाएगा. स्टेशनों पर सूखे एवं गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन और प्लास्टिक मुक्त प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा.

रेलवे कॉलोनियों में होंगे ये कार्यक्रम

23 एवं 24 सितम्बर को जनभागीदारी के तहत रेलवे कॉलोनियों में घर-घर जागरूकता अभियान, होम कोंपोस्टिंग एवं बायो-कोंपोस्ट के प्रति जागरूकता, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने और कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम होंगे. इसके साथ ही जीरो-वेस्ट खेल प्रतियोगिताएं और “नेकी की दीवार” एवं आरआरआर संग्रह केंद्रों के माध्यम से पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा.

25 एवं 26 सितम्बर 2026 को जीरो-वेस्ट थीम पर स्काउट गाइड एवं स्कूली बच्चों द्वारा खेल के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा.

27 सितम्बर को विरासत एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान, थीम आधारित ब्रांडिंग और यात्रियों को जिम्मेदार पर्यटन एवं नागरिक व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाएगा.

28 एवं 29 सितम्बर 2026 को “स्वच्छता से समृद्धि” की अवधारणा के तहत “कबाड़ से कला” एवं अनुपयोगी रेलवे सामग्री से उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके साथ ही प्लास्टिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

30 सितम्बर 2026 को “सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर” आयोजित कर सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच, पीपीई किट एवं सुरक्षा सामग्री का वितरण तथा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने वाले सफाई मित्रों और स्वच्छाग्रहियों का सम्मान भी किया जाएगा.

अभियान के दौरान 01 अक्टूबर को “एक दिन, एक घंटा, एक साथ” श्रमदान कार्यक्रम में रेलकर्मियों, उनके परिवारों और आम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

02 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर विभिन्न स्वच्छता एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा.