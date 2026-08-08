एसएलआरएम सेंटर प्रभारी पर स्वच्छता दीदियों के गंभीर आरोप, कहा कपड़े बदलने के दौरान सीसीटीवी से की गई निगरानी
महासमुंद में स्वच्छता दीदियों ने एसएलआरएम सेंटर प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 5:42 PM IST
महासमुंद : महासमुंद नगर पालिका परिषद के मिशन क्लीन सिटी में काम करने वाली महिलाओं ने एसएलआरएम सेंटर प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है.महिला कर्मचारियों का आरोप है कि बारिश में भींगने के बाद जब वो एसएलआरएम सेंटर पहुंची तो उन्हें कपड़े बदलते हुए सीसीटीवी के जरिए देखा गया है.महिला कर्मचारियों ने प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है. कर्मचारियों ने प्रभारी पर कथित दुर्व्यवहार, मनमानी, निर्धारित समय से अधिक काम कराने, वेतन काटने और काम से निकालने की धमकी देने की शिकायत भी की है.कर्मचारियों ने वर्तमान प्रभारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है. इसे लेकर कर्मचारियों ने एक अगस्त से काम बंद रखा है.
महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता का आरोप
महिलाओं के मुताबिक वो नगर पालिका के मिशन क्लीन सिटी के तहत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सहित स्वच्छता संबंधी कार्यों में जुड़ी हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में नवशाद बक्श को मिशन क्लीन सिटी का प्रभारी बनाया गया है. आरोप है कि प्रभारी महिला कर्मचारियों के साथ आए दिन कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया जाता है. व्यक्तिगत या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से छुट्टी की आवश्यकता होने पर भी कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और नौकरी से हटाने या काम से भगा देने की बात कहकर अपमानित किया जाता है.
कपड़े बदलने के दौरान सीसीटीवी से देखने का मामला
महिला कर्मचारियों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि बारिश के दौरान काम करते हुए भीगने के बाद जब एसएलआरएम सेंटर पहुंची और कपड़े बदलने लगीं, तब उन्हें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा गया. कर्मचारियों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की निजता और सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के दौरान कई तरह की व्यावहारिक और कार्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं. इन समस्याओं की जानकारी प्रभारी को देने के बावजूद उनका समाधान करने के बजाय कथित रूप से अपनी मनमर्जी से व्यवहार किया जाता है.शिकायत करने पर भी महिला कर्मचारियों की शिकायत नहीं सुनी जाती है, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है- ममता दीदी,स्वच्छता दीदी
प्रभारी हटाने और निष्पक्ष जांच की मांग
मिशन क्लीन सिटी के कर्मचारियों ने नगर पालिका और नगर पालिका प्रशासन से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.
कर्मचारियों ने वर्तमान प्रभारी नवशाद बक्श को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी को मिशन क्लीन सिटी का प्रभारी बनाए जाने की मांग की है. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए- जमुना यादव,स्वच्छता दीदी
सेंटर और दीदियों की सुरक्षा के लिए लगे कैमरे
इधर मामले पर नगर पालिका सीएमओ सौरभ शर्मा ने कहा कि महासमुंद प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. एसएलआरएम सेंटर शहर के बाहर भी हैं और दीदियों की सुरक्षा के लिए भी कैमरे जरूरी हैं.
हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं. इसके लिए कैमरे का एंगल चेंज करा दिया जाएगा.अपने स्तर की जो भी परेशानी है, उसका समाधान कर दिया जाएगा. जो शासन स्तर का मामला है उसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है.उनकी जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा - सौरभ शर्मा, सीएमओ
फिलहाल स्वच्छता दीदियों ने प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है.मांग पूरी नहीं होने तक काम नहीं करने की बात कही है.वहीं दूसरी ओर सीएमओ का कहना है कि कैमरे स्वच्छता दीदी और एसएलआरएम सेंटर की निगरानी के लिए लगाए गए हैं.क्योंकि सेंटर शहर के बाहर हैं,वहां दीदियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और खासकर चोरी से बचने के लिए कैमरे लगे हैं.इससे स्वच्छता दीदियों की ही परेशानी कम होगी. अब देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है.
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