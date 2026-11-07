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स्वच्छता में छत्तीसगढ़ बना सरताज : रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

स्वच्छता में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि ( Etv Bharat )

रायपुर : स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के तीन शहरों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आगामी 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में इन तीनों शहरों को पुरस्कृत करेंगी. यह उपलब्धि प्रदेश में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों, सफाई मित्रों के समर्पण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है.

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