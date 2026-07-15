महिलाएं बन रही बदलाव की मिसाल, सफाई का जिम्मा उठाया और बदली गांवों की सूरत, बन रहीं आत्मनिर्भर
जयपुर की किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में सफाई का एक नया मॉडल शुरू किया है. पढ़िए विकास व्यास की रिपोर्ट...
Published : July 15, 2026 at 10:15 AM IST
जयपुर : ग्रामीण अंचल में आमतौर पर घर की चारदीवारी या खेत-खलिहान तक सिमित महिलाएं अब गांवों की तस्वीर बदल रही हैं. इन महिलाओं ने गांवों की सफाई का जिम्मा उठाया और जिससे एक बदली हुए तस्वीर नजर आ रही. जयपुर जिले की किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में सफाई का एक नया मॉडल शुरू किया है. इसके तहत राजीविका से जुड़ी महिलाओं को गांवों की सफाई का जिम्मा दिया गया. इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है. इसके साथ ही गांवों की सड़कों से कूड़ा-कचरा भी साफ हो रहा है और गांव साफ-सुथरे दिखने लगे हैं. इसका एक असर यह भी है कि गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हुई हैं.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पहल : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जयपुर जिले में सबसे पहले किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में एक अनूठा मॉडल अपनाया गया है. इसके तहत सफाई व्यवस्था का जिम्मा राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के जरिए किया जा रहा है. इससे पहले ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पर हर साल औसतन 10 लाख रुपए खर्च होते थे, लेकिन परिणाम आशानुरूप नहीं मिल रहे थे. नई व्यवस्था के तहत राजीविका से जुड़ी महिलाओं को सफाई का जिम्मा दिया गया है. इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है. यह महिलाएं न केवल गांवों की साफ-सफाई में जुटी हैं. बल्कि घर-घर से वाहन के जरिए कूड़ा-कचरा भी इकट्ठा किया जा रहा है.
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महिलाओं ने खुद बताई बदलाव की कहानी : मंडा भैंसलाना की रहने वाली कमला देवी महिला बताती हैं कि पहले वो केवल घर का कामकाज करती थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके पति का निधन होने के बाद हालत ज्यादा बिगड़ गए. राजीविका से जुड़ी सुनीता ने उन्हें सफाई व्यवस्था से जोड़ा तो गांव में ही रोजगार मिलने लगा और गांव की सफाई व्यवस्था भी सुधरी है. गांव में उनके साथ चार महिलाएं और हैं, जो सफाई व्यवस्था से जुड़ी हैं. गांव साफ-सुथरा हुआ तो बीमारियों पर भी लगाम लगी है.
अन्य महिलाओं को कर रही हैं जागरूक : पचकोड़िया की सुनीता देवी का कहना है कि वे सात साल से राजीविका के समूह से जुड़ी हैं. पहले उन्होंने स्वयं सहायता समूह चलाया. इसके बाद संगठन चलाया और अब वे क्लस्टर में सचिव हैं. अब वे सफाई की व्यवस्था संभाल रही हैं, जिसकी उन्हें ट्रेनिंग भी मिली. तीन महिलाएं सफाई का काम करती हैं और वह उनकी मॉनिटरिंग करती हैं. उनका कहना है कि महिलाओं ने सफाई का जिम्मा उठाया, जिसके बाद गांव में सफाई रहने लगी है. उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था से जुड़ी महिलाएं गांव की अन्य महिलाओं को सफाई के प्रति जागरूक भी कर रही हैं.
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गांवों में सफाई को लेकर आई नई चेतना : राजीविका से जुड़ी मीरा चौधरी बताती हैं कि राजीविका की तरफ से गांवों में साफ-सफाई का काम चल रहा है. पहले गांवों में गंदगी का आलम था. सड़कों पर कचरा रहता और नालियां जाम रहती थी. अब सड़कें और नालियां साफ-सुथरी हैं. इससे महिलाओं को रोजगार मिला है. सफाई में लगी महिलाएं ग्रामीणों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक कर रही हैं, जिससे गांवों में भी साफ-सफाई को लेकर जागरूकता आई है. इस मुहिम के तहत बाजार में कचरा पात्र रखवाए गए हैं. ट्रैक्टर से कचरा डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जाता है.
ब्लॉक में करीब 100 महिलाओं को मिल रहा रोजगार : ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह का कहना है कि राजीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर गांवों की सफाई व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है. इन महिलाओं को रोजगार के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा है. गांवों की सफाई व्यवस्था भी सुधरी है. यह महिलाएं सड़क-नाली की सफाई के साथ ही घर-घर कचरा संग्रहण का भी काम कर रही हैं. इस कार्यक्रम का एक मकसद गांवों को साफ-सुथरा रखना है और दूसरा इससे महिलाओं को उनके गांवों में ही रोजगार भी मिल रहा है. इसका एक असर यह भी है कि गंदगी के कारण होने वाली बीमारियां भी कम हों. पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में राजीविका के समूह बने हुए हैं. ग्राम पंचायत ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन से एमओयू किया है. इन ग्राम पंचायतों में करीब 100 महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है.
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टास्क के आधार पर मिलता है मानदेय : ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार शर्मा का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत ड्योढ़ी कोडी में राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को सफाई व्यवस्था में लगाया गया है. स्थानीय महिलाएं बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम दे रही हैं, जिसका उन्हें उचित मानदेय मिल रहा है. ये महिलाएं घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं. गांवों की सड़क और नालियों की साफ-सफाई कर रही हैं. सीएचसी की नियमित सफाई भी यह महिलाएं करती हैं, जिससे गांव साफ-सुथरे और सुंदर बन रहे हैं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है.
अपशिष्ट से बन रही खाद, ठोस कचरा रीसायकल : उन्होंने बताया कि कमोबेश हर ग्राम पंचायत में आरआरसी केंद्र बनाए गए हैं. घर-घर से जो कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसे वाहन के जरिए आरआरसी केंद्रों पर पहुंचाया जाता है. जिन गांवों में आरआरसी केंद्र नहीं बने हुए हैं, वे पड़ोस की ग्राम पंचायत के केंद्र तक कचरा पहुंचाते हैं. आरआरसी केंद्र पर कचरे को अलग-अलग किया जाता है. खाद बनने लायक अपशिष्ट से खाद बनाया जा रहा है. रीसायकल होने वाले कचरे को अलग कर रीसायकलिंग के लिए भिजवाया जाता है. राजीविका समूहों की ओर से ही वाहन का इंतजाम किया जाता है. बड़ी ग्राम पंचायतों में ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है, जबकि छोटी ग्राम पंचायतों में इनकी संख्या कम है. महिलाओं को टास्क के अनुसार भुगतान किया जाता है. हर महिला को हर महीने 8-10 हजार रुपए मानदेय मिल जाता है.
ऐसे काम करते हैं राजीविका समूह : इस व्यवस्था में हर ग्राम पंचायत में 10 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया गया है. दस से ज्यादा महिलाएं होने पर स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ जाती है. इन समूहों में महिलाएं ही अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होती हैं, जो बैंकिंग कार्यों का संचालन करती हैं. समूह की महिलाएं बचत करती हैं और रियायती दर पर सूक्ष्म ऋण लेकर स्वरोजगार संबंधी गतिविधियां शुरू की जाती हैं. ग्राम पंचायत के सभी समूह मिलकर ग्राम संगठन बनाए जाते हैं, जिनकी निगरानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन करते हैं. इन्हीं सीएलएफ के जरिए अब सफाई की व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे दी जा रही हैं.