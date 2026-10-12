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आगरा में जयंत चौधरी की हुंकार, बोले- मैं ब्रज रज की चुटकी के बराबर भी नहीं, 'चवन्नी' वाले तंज पर अखिलेश को जवाब

जयंत ने अखिलेश को दिया जवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव जैंगारा में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की स्वाभिमान सभा में मुख्य अतिथि रालोद मुखिया व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हुंकार भरी. रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि यहां आकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हार और जीत दोनों देखी है. सामने बैठे लोग संगठन की ताकत को जानते थे, इस क्षेत्र के लोग झुकना नहीं जानते, बल्कि देश के लिए जान देने वाले और मिट्टी के आगे झुकते हैं. वे किसी "ऐरे-गैरे" के आगे नहीं झुकने वाले हैं, इसीलिए इस सभा को स्वाभिमान से जोड़ा गया है. जो लोग मेरी कीमत चवन्नी नहीं मान रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ब्रज रज में चुटकी लायक भी नहीं हूं.

जयंत चौधरी ने कहा कि आगरा की एत्मादपुर का बगलघुसा गांव का नाम अजीतगढ़ रख दिया. चौधरी अजीत सिंह को ये सम्मान 1987 में मिला था. आगरा की बात करें तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, जो अब बनाया नहीं जा सकता है. ताजमहल के अलावा नक्कशी हो या जूते का काम. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कभी आगरा के पेठा की बात नहीं की. चीनी और गन्ने की बात करते हैं.