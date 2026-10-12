आगरा में जयंत चौधरी की हुंकार, बोले- मैं ब्रज रज की चुटकी के बराबर भी नहीं, 'चवन्नी' वाले तंज पर अखिलेश को जवाब
अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जयंत ने कहा, आप मेरी कीमत बताना चाहते हो. जब साथ थे तो तीन राज्यसभा गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:13 PM IST
आगरा : फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव जैंगारा में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की स्वाभिमान सभा में मुख्य अतिथि रालोद मुखिया व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने हुंकार भरी. रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि यहां आकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हार और जीत दोनों देखी है. सामने बैठे लोग संगठन की ताकत को जानते थे, इस क्षेत्र के लोग झुकना नहीं जानते, बल्कि देश के लिए जान देने वाले और मिट्टी के आगे झुकते हैं. वे किसी "ऐरे-गैरे" के आगे नहीं झुकने वाले हैं, इसीलिए इस सभा को स्वाभिमान से जोड़ा गया है. जो लोग मेरी कीमत चवन्नी नहीं मान रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ब्रज रज में चुटकी लायक भी नहीं हूं.
जयंत चौधरी ने कहा कि आगरा की एत्मादपुर का बगलघुसा गांव का नाम अजीतगढ़ रख दिया. चौधरी अजीत सिंह को ये सम्मान 1987 में मिला था. आगरा की बात करें तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, जो अब बनाया नहीं जा सकता है. ताजमहल के अलावा नक्कशी हो या जूते का काम. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कभी आगरा के पेठा की बात नहीं की. चीनी और गन्ने की बात करते हैं.
इस सभा में दिल्ली से चलकर उद्यमी आए. ये आपकी पार्टी कर रही है. भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए. किसानी खेती कितना मेहनत का काम है. खेती किसानी आज भी मुनाफा का काम नहीं है. राजनीति में उतार चढाव भी देखा है. निर्माण करना, संगठन की ताक़त जानते हैं. महाराष्ट्र से जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी आगरा आए हैं. वह कहते हैं कि हम बृज क्षेत्र के हैं.
जयंत चौधरी ने कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मेरे लिए जो बात कही. आप बोल गए. मगर, तीर ठीक नहीं बैठा है, अब उन्हें रोष है और लग रहा है. उन्हें नहीं बोलना चाहिए. आप मेरी कीमत बताना चाहते हो. जयंत चौधरी ने तंज किया और कहा कि भले ही यूपी विधानसभा में रालोद के विधायक कम हैं. मगर, उनकी अपनी ताकत है. जब हम साथ थे तो तीन राज्यसभा सांसद बने. अब एक भेज पा रहे हो. जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मगर, हमारे एक विधायक से सरकार बनी. रालोद विधायक मंत्री भी बने. दो तीन दशक से आ रहा हूं. गिनती कम है, लेकिन ईमानदार होगी. हर कोई कहता है कि हमें भारत का नौजवान चाहिए.
जयंत चौधरी ने कहा, जब मैं मथुरा से सांसद था, किसी ने नहीं कहा कि आप यहां आ जाइये, मुझे किसी ने टोका नहीं कि आईटीआई जाइये. खेती किसानी की तरह आईटीआई भी आखिरी रोज़ी रोटी का काम है. आगरा में आलू के अनुसंधान के लिए विश्वस्तरीय यूनिट लगने जा रही है. आगरा के आलू किसान मिले तो आलू बोर्ड बनाने की बात सामने आई. आलू किसानों की बात पीएम मोदी तक पहुंचा दी.
बिहार में चुनाव के समय मखाना बोर्ड बनाने को लेकर आवाज उठी थी. मखाना बोर्ड भी बन गया. अब ऐसे में आगरा और आसपास के जिलों में आलू की बहुत अच्छी खेती होती है. यहां के किसानों की मांग है कि आलू बोर्ड बनाया जाए. क्योंकि, मखाना बोर्ड बनते ही मखाने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. ऐसे में आलू बोर्ड बनेगा तो आलू और उसके बने हुए उत्पादों का भी अच्छी तरह से प्रचार प्रसार होगा. जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा. राज्य और देश के सरकार मिल कर रखी है.
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