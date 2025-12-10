ETV Bharat / state

कुल्लू में प्रदेश के NCC कैडेट को मिलेगी एयरक्राफ्ट उड़ान की सुविधा, फ्लाइट का कर सकेंगे अभ्यास

SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिमुलेटर का उद्घाटन कुल्लू में किया गया. इससे एनसीसी कैडेट्स को नया अनुभव मिलेगा.

कुल्लू में SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिमुलेटर का उद्घाटन
कुल्लू में SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिमुलेटर का उद्घाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स के लिए अत्याधुनिक SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर का उद्घाटन कुल्लू के विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने किया. हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एयर स्क्वाड्रन-1 एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू में एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस आधुनिक सुविधा की शुरुआत हुई. कैडेट बिना किसी वास्तविक जोखिम के सुरक्षित वातावरण में उड़ान के विभिन्न पहलुओं (जैसे टेकऑफ, लैंडिंग, आपातकालीन स्थितियां) का अभ्यास कर सकते हैं. एनसीसी एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर कैडेट्स को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में वास्तविक उड़ान का अनुभव देता है

1 एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू (हाथीथान) में SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. कुल्लू के विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में इस समारोह में पहुंचे. उन्होंने कहा कि ये अत्याधुनिक सिमुलेटर हिमाचल प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. ये सुविधा कैडेट्स को उड़ान प्रशिक्षण का आवश्यक शुरुआती अनुभव प्रदान करेगी. इससे कैडेट्स के ज्ञान, आत्मविश्वास और भविष्य में सशस्त्र बलों में करियर के लिए उनकी तैयारी में भारी वृद्धि होगी. इस पहल से पूरे क्षेत्र के 1100 से अधिक एनसीसी कैडेट्स को सीधा लाभ मिलेगा.

विधायक सुंदर सिंह और विंग कमांडर कुणाल शर्मा
विधायक सुंदर सिंह और विंग कमांडर कुणाल शर्मा (ETV Bharat)

हैंगर को कार्यशील करने के लिए शिक्षा मंत्री से करेंगे बात

विधायक सुंदर सिंह ने ये भी आश्वासन दिया कि 'एनसीसी प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट के लिए बनाए गए हैंगर को कार्यशील करने के लिए एमओयू को साइन करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, ताकि यहां के कैडेट्स को इस यूनिट के दो एयरक्राफ्ट के माध्यम से यहीं पर फ्लाइंग प्रशिक्षण की सुविधा का शीघ्र ही लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके. भविष्य एनसीसी एयर विंग की समस्त गतिविधियों को आयोजित करने के लिए कॉलेज या एयरपोर्ट के नजदीक ही भूमि की व्यवस्था की जाएगी. ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण में भी यह यूनिट उल्लेखनीय कार्य कर रही है. विंग कमांडर से जल्द ही 10 से 40 किलो भार क्षमता के ड्रोन बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है, जिसके लिए लाडा से धन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपदा की स्थिति में इस ड्रोन का प्रयोग आवश्यक सामग्री को पहुंचाने के लिए भी किया जा सके.'

कामांडिंग ऑफिसर ने विधायक का आभार किया प्रकट

एमएलए सुंदर सिंह ने कहा कि सेना में सेवाएं देने वाले कैडेट्स के लिए कोचिंग और क्रैश कोर्स के लिए भी धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया, ताकि क्षेत्र से अधिक से अधिक युवा सेना में अधिकारी बन सकें. 1-एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर, विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने इस सिम्युलेटर की प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण में एक नए युग की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने मुख्यातिथि का यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितना मिलता है कोटा? सरकार ने दिया ये जवाब

TAGGED:

KULLU AIRCRAFT SIMULATOR
1 HP NCC SQUADRON KULLU
SW 80 MICROLIGHT AIRCRAFT SIMULATOR
SW 80 एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर
HP NCC KULLU AIRCRAFT SIMULATOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.