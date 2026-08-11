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कार्यपालक अभियंता पर निगरानी की दबिश, 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

विशेष निगरानी इकाई ने बांका डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है. रिपोर्ट- दीपक कुमार और राजीव रंजन पाठक

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बांका कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार पर दबिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 3:02 PM IST

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बांका: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. विशेष निगरानी इकाई ने लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हरेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. कांड संख्या 23/2026 के तहत सोमवार को मामला दर्ज किए जाने के बाद मंगलवार को निगरानी की टीम ने हरेन्द्र कुमार से जुड़े चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है.

"कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले को लेकर टीम बांका पहुंची है. छानबीन की जा रही है."- कुणाल कुमार, इंस्पेक्टर, निगरानी विभाग

इंस्पेक्टर कुणाल कुमार (ETV Bharat)

बांका कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार पर दबिश: निगरानी की कार्रवाई बांका के अलावे पटना और वैशाली में भी की जा रही है. जांच एजेंसी की टीम जिन चार स्थानों पर तलाशी ले रही है, उनमें बांका स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर का जनक नंदिनी अपार्टमेंट, बेऊर चौराहा स्थित छह मंजिला मकान और वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र का सिमरवारा गांव शामिल है.

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लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता पर एक्शन (ETV Bharat)

सूत्रों के अनुसार निगरानी टीम ने कार्यपालक अभियंता हरेन्द्र कुमार को उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया है. इसके बाद उनके अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई. पटना स्थित उनके आवास से नकदी और काफी मात्रा में गहने मिलने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा तलाशी के दौरान महंगी घड़ियां भी बरामद होने की बात कही जा रही है. बरामद नकदी की गिनती के लिए छह लोगों की टीम को लगाया गया है.

पटना स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी (ETV Bharat)

करीब एक महीने पहले हुई थी बांका में पोस्टिंग: जानकारी के अनुसार हरेन्द्र कुमार की पोस्टिंग करीब एक महीने पहले ही लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर हुई थी. इससे पहले वह गया में पदस्थापित थे. बताया जा रहा है कि गया में कार्यरत रहने के दौरान ही उनके खिलाफ किसी व्यक्ति ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर निगरानी ने मामले की जांच शुरू की और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की गई.

जांच के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी: जांच के क्रम में विशेष निगरानी इकाई ने हरेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद मंगलवार को उनके चार ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. निगरानी टीम द्वारा घर और कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य संपत्तियों से जुड़े कागजात की जांच की जा रही है.

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स्पेशल विजिलेंस यूनिट का एक्शन (ETV Bharat)

आय से अधिक संपत्ति का मामला: आय से अधिक संपत्ति के मामलों में जांच एजेंसी संबंधित अधिकारी की वैध आय, उसके खर्च और उसके नाम या उससे जुड़े लोगों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का मिलान करती है. इस दौरान बैंक खातों, जमीन और मकान से संबंधित दस्तावेज, निवेश, आभूषण, नकदी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जाती है.

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निगरानी विभाग की छापेमारी (ETV Bharat)

फिलहाल निगरानी की तलाशी कार्रवाई जारी है. टीम द्वारा सभी ठिकानों से बरामद नकदी, आभूषण, दस्तावेज और अन्य सामान का आकलन किया जा रहा है. तलाशी पूरी होने के बाद बरामद संपत्ति और अन्य साक्ष्यों के संबंध में विशेष निगरानी इकाई की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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