ETV Bharat / state

ठेकेदार के घर से 2 करोड़ के तो सिर्फ जेवरात मिले, SVU की छापेमारी में 61 डीड मिले, बिहार में कई अफसरों की बढ़ेगी परेशानी

सरकारी टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है. SVU की छापेमारी में करोड़ों के जेवर, जमीन के दस्तावेज और नकदी बरामद हुए हैं. पढ़ें खबर

SVU RAID IN PATNA
बरामद जेवरात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : सरकारी विभागों के टेंडर में कथित हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिहार के चर्चित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले SVU की टीम ने पटना स्थित उसके आवास पर करीब 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया.

करोड़ों के जेवरात मिले : SVU सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जेवरात, नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. छापेमारी के दौरान टीम ने फ्लैट से करीब दो करोड़ रुपए के हीरे, सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए. इसके अलावा लगभग ढाई लाख रुपए नकद, चांदी के बर्तन, लगभग 61 जमीन के डीड, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं. बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं.

संवाददाता राजीव रंजन पाठक जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

'टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया' : जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार ठेकेदार पर सरकारी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. SVU की कार्रवाई के बाद अब कई विभागीय अधिकारियों और अफसरों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है.

आला अधिकारी भी जांच घेरे में आएंगे! : SVU सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से सरकारी विभागों के टेंडर को प्रभावित करने का काम कर रहा था. आरोप है कि उसने कई वरीय अधिकारियों को मैनेज कर अपनी कंपनी और अन्य पसंदीदा ठेकेदारों को सरकारी ठेका दिलाने का नेटवर्क तैयार कर रखा था. जांच एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि टेंडर मैनेज करने के बदले कुछ अधिकारियों और उनके परिवारों को विदेश यात्राएं भी कराई गई थीं.

SVU Raid In Patna
हर एंगल खंगालते स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सदस्य (ETV Bharat)

ED की भी चल रही है जांच : इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहा है. ED ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है. सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान यदि बरामद दस्तावेज और इनपुट मजबूत साबित होते हैं तो आने वाले दिनों में कई अधिकारियों और विभागीय कर्मियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

SVU Raid In Patna
स्पेशल विजिलेंस यूनिट जांच करते हुए (ETV Bharat)

SVU और ED दोनों एजेंसियां उन अधिकारियों की भूमिका खंगाल रही हैं जिनके कार्यकाल में इस ठेकेदार की कंपनियों को लगातार सरकारी ठेके मिलते रहे. इधर, मामले में राहत पाने के लिए आरोपी ठेकेदार की ओर से पटना हाई कोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका भी खारिज हो चुकी है. सरकारी टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है.

SVU Raid In Patna
विशेष निगरानी विभाग (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :-

पटना में कार्यपालक अभियंता के घर और ऑफिस पर छापेमारी, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप

बिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, पंकज कुमार के ठिकानों से 32 लाख नकद और 1.31 करोड़ के हीरे-सोने के जेवर बरामद

TAGGED:

BIHAR NEWS
PATNA CONTRACTOR HOUSE
पटना में ठेकेदार के घर छापा
स्पेशल विजिलेंस यूनिट
SVU RAID IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.