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ठेकेदार के घर से 2 करोड़ के तो सिर्फ जेवरात मिले, SVU की छापेमारी में 61 डीड मिले, बिहार में कई अफसरों की बढ़ेगी परेशानी

पटना : सरकारी विभागों के टेंडर में कथित हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिहार के चर्चित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी से पहले SVU की टीम ने पटना स्थित उसके आवास पर करीब 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया.

करोड़ों के जेवरात मिले : SVU सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जेवरात, नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं. छापेमारी के दौरान टीम ने फ्लैट से करीब दो करोड़ रुपए के हीरे, सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए. इसके अलावा लगभग ढाई लाख रुपए नकद, चांदी के बर्तन, लगभग 61 जमीन के डीड, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं. बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं.

संवाददाता राजीव रंजन पाठक जानकारी देते हुए (ETV Bharat)

'टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया' : जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार ठेकेदार पर सरकारी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. SVU की कार्रवाई के बाद अब कई विभागीय अधिकारियों और अफसरों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है.

आला अधिकारी भी जांच घेरे में आएंगे! : SVU सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से सरकारी विभागों के टेंडर को प्रभावित करने का काम कर रहा था. आरोप है कि उसने कई वरीय अधिकारियों को मैनेज कर अपनी कंपनी और अन्य पसंदीदा ठेकेदारों को सरकारी ठेका दिलाने का नेटवर्क तैयार कर रखा था. जांच एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि टेंडर मैनेज करने के बदले कुछ अधिकारियों और उनके परिवारों को विदेश यात्राएं भी कराई गई थीं.