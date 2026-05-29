टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन: SVU ने गिरफ्तार ठेकेदार को भेजा बेउर जेल, करोड़ों के जेवरात और 47 जमीनों के कागजात बरामद
बिहार में सरकारी टेंडर घोटाले में आरोपी चर्चित ठेकेदार को एसवीयू ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद बेउर जेल भेज दिया. पढ़ें-
Published : May 29, 2026 at 8:40 AM IST
पटना: सरकारी ठेकों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चर्चित ठेकेदार को विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के बाद गुरुवार को उन्हें 11 जून तक न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया.
क्या है पूरा मामला: विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दाराद ने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ एसवीयू थाना कांड संख्या-05/2025 दिनांक 30 अप्रैल 2025 दर्ज किया गया था. मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, शासकीय गुप्तता अधिनियम 1923 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत है.
कौन है चर्चित ठेकेदार: ठेकेदार एक कंपनी का मालिक है और पटना के मीठापुर स्थित अपार्टमेंट में रहता है. जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने जल संसाधन विभाग में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अहमदाबाद की कंपनी को कमीशन देकर टेंडर दिलवाया और बाद में काम अपने करीबी के जरिए दूसरी कंपनी को सौंप दिया.
विदेश भागने की कर रहा था तैयारी: एसवीयू अधिकारियों के अनुसार, अनुसंधान में पता चला कि ठेकेदार महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर विदेश भागने की तैयारी में थे. आरोपी काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और साक्ष्य छेड़छाड़ तथा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता था, जिसके चलते कार्रवाई तेज की गई.
विभिन्न विभागों में रिश्वतखोरी: जांच में खुलासा हुआ कि ठेकेदार जल संसाधन विभाग के अलावा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बीएमएसआईसीएल में भी प्रभाव का इस्तेमाल कर टेंडर हासिल करने और अधिकारियों को रिश्वत देने का काम करता था.
छापेमारी में बरामदगी: एडीजी ने बताया कि 27 मई 2026 को न्यायालय से तलाशी वारंट लेकर एसवीयू टीम ने आरोपी के पटना फ्लैट पर छापेमारी की. इस दौरान दो लाख पचास हजार रुपये नकद, सोने-चांदी-हीरे के करोड़ों रुपये के आभूषण, बैंक दस्तावेज और 47 जमीनों के मूल दस्तावेज बरामद व जब्त किए गए.
“ठेकेदार ने प्रभाव का दुरुपयोग कर टेंडरों में हेराफेरी की और रिश्वत देकर सरकारी विभागों को लूटा. जांच जारी है, और बड़े खुलासे होंगे.”-पंकज कुमार दाराद, एडीजी, विशेष निगरानी इकाई
गिरफ्तारी और अदालती कार्रवाई: छापेमारी व पूछताछ के बाद एसवीयू ने ठेकेदार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया. गुरुवार को निगरानी न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उन्हें बेउर जेल भेज दिया. एसवीयू की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. मामले में और अधिक छापेमारी व गिरफ्तारियों की आशंका है.
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