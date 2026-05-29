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टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन: SVU ने गिरफ्तार ठेकेदार को भेजा बेउर जेल, करोड़ों के जेवरात और 47 जमीनों के कागजात बरामद

पटना में ठेकेदार गिरफ्तार ( ETV Bharat )