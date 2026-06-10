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टेंडर घोटाले में SVU का बड़ा एक्शन, पूर्व चीफ इंजीनियर समेत तीन अफसर गिरफ्तार

बिहार टेंडर घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पूर्व चीफ इंजीनियर समेत तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

SUV Raid IN Patna
बिहार टेंडर घोटाले में एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 2:55 PM IST

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पटना: बिहार में चर्चित टेंडर घोटाला मामले की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अधिकारियों में भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और नगर विकास विभाग के तहत बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह शामिल हैं.

बिहार टेंडर घोटाले में एसवीयू का एक्शन: एसवीयू के एडीजी पंकज कुमार दराद ने बुधवार को तीनों गिरफ्तारी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तीनों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और भ्रष्टाचार के जरिए अवैध कमाई करने का आरोप है. स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी ने कहा कि मामले में जिनकी भी संलिप्तता होगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा.

BIHAR TENDER SCAM
पूर्व चीफ इंजीनियर समेत तीन अफसर गिरफ्तार (ETV Bharat)

"टेंडर घोटाला मामले की जांच लगातार जारी है. जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे, उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के खेल में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा."- पंकज कुमार दराद, एडीजी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट

अब तक पांच गिरफ्तारी: रिशु श्री से जुड़े कथित टेंडर घोटाला मामले में अबतक कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इस मामले में सबसे पहले रिशु श्री को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उसके सहयोगी संतोष को हिरासत में लिया गया. अब तीन वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है.

11.53 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा: जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों अधिकारियों के पास से भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित कुल 11.53 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति और नकदी का खुलासा हुआ था. सबसे बड़ी बरामदगी भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास के ठिकानों से हुई थी.

SUV Raid IN Patna
करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा (ETV Bharat)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2025 में तारिणी दास के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 8.53 करोड़ रुपये नकद बरामद किए थे. वहीं वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों से करीब 2 करोड़ रुपये नकद मिले थे. इसके अलावा बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह के यहां से एक करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे.

ईडी जांच के बाद एसवीयू हुई सक्रिय: टेंडर मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार से जुड़े इस पूरे मामले की शुरुआती जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी. जांच के दौरान कई इंजीनियरों और अधिकारियों के नाम सामने आए थे. ईडी से मिले इनपुट और साक्ष्यों के आधार पर एसवीयू ने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.

RISHU SHREE CASE
रिशु श्री (ETV Bharat)

पटना स्थित स्पेशल विजिलेंस यूनिट थाने में मुमुक्षु चौधरी के खिलाफ कांड संख्या 24/25 और तारिणी दास के खिलाफ कांड संख्या 25/25 दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

रिटायरमेंट के बाद मिला था एक्सटेंशन: तारिणी दास 31 अक्टूबर 2024 को भवन निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्ति के 9 दिन बाद ही उन्हें दो वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया था. हालांकि, ईडी की कार्रवाई और करोड़ों रुपये नकद बरामद होने के बाद राज्य सरकार ने उनका संविदा विस्तार रद्द कर दिया था.

जेडीयू ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: वहीं, टेंडर घोटाला मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान नीरज कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए.

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat)

"बिहार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है. राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी दोषी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा. जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें कठोर सजा दिलाई जाए."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

कौन है रिशु श्री?: टेंडर घोटाला मामले का मुख्य आरोपी माने जा रहे रिशु श्री के खिलाफ एसवीयू ने 27 मई को पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी. अगले दिन 28 मई को उसे गिरफ्तार कर विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. छापेमारी के दौरान उसके आवास से करोड़ों रुपये के आभूषण और लाखों रुपये नकद बरामद किए गए थे.

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