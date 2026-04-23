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हरियाणा में जल्द बड़ा निवेश करेगी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, नए प्लांट के लिए बताया फेवरेट डेस्टिनेशन, युवाओं को मिलेगा रोज़गार

हरियाणा में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जल्द बड़ा निवेश करने जा रहा है जिससे हरियाणा में युवाओं को रोज़गार मिलेगा.

Suzuki Motor Corporation to invest in Haryana Toshihiro Suzuki Meets Nayab Singh Saini
हरियाणा में जल्द बड़ा निवेश करेगी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 10:23 PM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि निदेशक और अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात की. सुजुकी ने भरोसा दिलाया कि कंपनी राज्य में अपना निवेश बढ़ाना जारी रखेगी. ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई है.

हरियाणा में निवेश करेगी सुजुकी : राज्य सरकार ने एक बयान में बताया कि मुलाकात के दौरान, तोशिहिरो सुजुकी ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि सुजुकी मोटर भविष्य में भी हरियाणा में अपना निवेश बढ़ाना जारी रखेगी और जल्द ही बड़ा निवेश करेगी. सुजुकी ने कहा कि कंपनी ना केवल भारत की प्रगति में, बल्कि हरियाणा के विकास में भी योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

Suzuki Motor Corporation to invest in Haryana Toshihiro Suzuki Meets Nayab Singh Saini
हरियाणा में निवेश करेगी सुजुकी (Etv Bharat)

नए प्लांट के लिए हरियाणा फेवरेट डेस्टिनेशन : चर्चा के दौरान, सैनी ने कहा कि हरियाणा ने लगातार सुजुकी मोटर का समर्थन किया है और विश्वास जताया कि कंपनी राज्य में निवेश करना जारी रखेगी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुजुकी मोटर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे हरियाणा सरकार से SGST प्रोत्साहन मिला है. हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार, इसके जवाब में तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि कंपनी भारत में हाइब्रिड और CNG वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने आगे कहा कि यदि सुजुकी भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और एक नया प्लांट लगाने का फैसला करती है, तो निवेश के लिए हरियाणा उसकी पसंदीदा जगह होगी.

बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी सुजुकी : कार्यकारी अधिकारी ने हरियाणा सरकार के साथ लगातार मजबूत संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर दिया. 1982-83 के दौरान भारत में सुजुकी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए, उन्होंने बताया कि भारत और जापान की कार्यशैली में अंतर होने के बावजूद, कई ऐसी समानताएं हैं जिन्होंने दोनों के बीच सहयोग को मजबूत किया है. तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है. उन्होंने बताया कि सुजुकी का लक्ष्य नौ बायोगैस प्लांट स्थापित करना है, जिनमें से दो पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं.

Suzuki Motor Corporation to invest in Haryana Toshihiro Suzuki Meets Nayab Singh Saini
तोशिहिरो सुजुकी से मिलते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' वाहनों का निर्माण : उन्होंने आगे बताया कि सुजुकी हरियाणा के खरखौदा स्थित अपने प्लांट में 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' (मजबूत हाइब्रिड) वाहनों का निर्माण करेगी. उन्होंने उत्पादन और बिक्री को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. सुजुकी ने ये सुझाव भी दिया कि आगामी 'हरियाणा औद्योगिक नीति 2026' में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG वाहनों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने नियोजित शहरी विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले 10-20 वर्षों तक शहर अच्छी तरह से सुसज्जित और टिकाऊ बने रहें.

जून में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव : सैनी ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए जून में एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने तोशिहिरो सुज़ुकी से अनुरोध किया कि वे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और जापान के किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन के बीच सहयोग को बढ़ावा दें, ताकि इस कार्यक्रम में जापानी नागरिकों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके. तोशिहिरो सुज़ुकी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की सहमति दी. मुख्यमंत्री ने उन्हें 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया. हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार, सुजुकी ने कहा कि वे पवित्र ग्रंथ, भगवद् गीता को पढ़ेंगे और सेमिनार में शामिल होने का हर संभव प्रयास करेंगे.

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