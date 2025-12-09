ETV Bharat / state

बेकाबू होकर पुलिया से चंबल नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी, पुलिस ने 8 लोगों को निकाला बाहर

कोटा में बड़ा हादसा. नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी और 8 लोग गाड़ी के साथ ही फंस गए.

Kota Accident
चंबल नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 8:52 PM IST

कोटा: शहर के नयापुरा थाना इलाके में चंबल नदी में एक एसयूवी गाड़ी के गिर जाने का मामला मंगलवार को सामने आया है. घटनाक्रम में एसयूवी में सवार 8 लोग भी गाड़ी के साथ ही फंस गए. सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा अन्य लोग भी मौके पर आ गए थे. गनीमत रही कि गाड़ी गहरे पानी में नहीं गई, अन्यथा इन लोगों की जान भी जा सकती थी.

नयापुरा थाने के कांस्टेबल श्याम सुंदर विश्नोई ने बताया कि घटनाक्रम में यह लोग खाटू श्यामजी के दर्शन कर कोटा आ रहे थे. इनमें एसयूवी मालिक कुन्हाड़ी निवासी है और कोटा शहर के नयापुरा इलाके में होटल संचालित करता है. यह लोग बूंदी की तरफ से चंबल नदी की रियासत कालीन पुलिया पर चल रहे थे. अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिर गई.

इस मामले में गाड़ी सवार 8 लोग इसमें फंस गए थे. इनमें 6 महिलाएं भी सवार थीं. मौके पर नगर निगम की गोताखोर टीम और दमकल कर्मी भी पहुंच गए थे. इन सभी लोगों ने एसयूवी में फंसे सवारों को बाहर निकाला है. हालांकि, घटनाक्रम में एक भी व्यक्ति के चोट नहीं लगी. जिस जगह पर गाड़ी गिरी थी, वहां से पानी सप्लाई की पाइपलाइन जा रही है और जहां गाड़ी जाकर फंस गई थी.

ज्यादा गहरा पानी में भी नहीं गई थी. सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. किसी भी व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले जाया गया. घटनाक्रम में फिलहाल ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है. ऐसे में गाड़ी को क्रेन की मदद से बुधवार को ही निकाला जा सकेगा.

