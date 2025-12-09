ETV Bharat / state

बेकाबू होकर पुलिया से चंबल नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी, पुलिस ने 8 लोगों को निकाला बाहर

चंबल नदी में गिरी एसयूवी गाड़ी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के नयापुरा थाना इलाके में चंबल नदी में एक एसयूवी गाड़ी के गिर जाने का मामला मंगलवार को सामने आया है. घटनाक्रम में एसयूवी में सवार 8 लोग भी गाड़ी के साथ ही फंस गए. सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा अन्य लोग भी मौके पर आ गए थे. गनीमत रही कि गाड़ी गहरे पानी में नहीं गई, अन्यथा इन लोगों की जान भी जा सकती थी. नयापुरा थाने के कांस्टेबल श्याम सुंदर विश्नोई ने बताया कि घटनाक्रम में यह लोग खाटू श्यामजी के दर्शन कर कोटा आ रहे थे. इनमें एसयूवी मालिक कुन्हाड़ी निवासी है और कोटा शहर के नयापुरा इलाके में होटल संचालित करता है. यह लोग बूंदी की तरफ से चंबल नदी की रियासत कालीन पुलिया पर चल रहे थे. अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिर गई.