ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में जियारत कर लौट रहे थे 7 लोग, टायर फटने से पलटी बोलेरो, मां–बेटे समेत 3 की मौत

गाड़ी पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त ( ETV Bharat Balotra )

बालोतरा: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां पचपदरा थाना क्षेत्र के भांडियावास गांव के पास बोलोरो गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया. टायर फटने से बेकाबू हुई बोलेरो सड़क से नीचे उतर गई और 10 फीट दूर झाड़ियों में जाकर रुक गई. इस हादसे में मां–बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत बालोतरा के नाहटा अस्पताल पहुंचाया. तीन की मौत, चार घायल: पचपदरा थाने के एएसआई अमराराम के मुताबिक भांडियावास के पास एक बोलेरो पलटने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया. यहां पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार लोग घायल हो गए. इनमें दो गंभीर घायल लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है. जबकि दो का बालोतरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है.