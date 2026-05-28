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अजमेर दरगाह में जियारत कर लौट रहे थे 7 लोग, टायर फटने से पलटी बोलेरो, मां–बेटे समेत 3 की मौत

हादसे में चार लोग घायल हो गए. इनमें दो हालत गंभीर होने पर जोधपुर रेफर किया गया.

SUV completely damaged
गाड़ी पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त (ETV Bharat Balotra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 7:03 PM IST

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बालोतरा: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां पचपदरा थाना क्षेत्र के भांडियावास गांव के पास बोलोरो गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया. टायर फटने से बेकाबू हुई बोलेरो सड़क से नीचे उतर गई और 10 फीट दूर झाड़ियों में जाकर रुक गई. इस हादसे में मां–बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत बालोतरा के नाहटा अस्पताल पहुंचाया.

तीन की मौत, चार घायल: पचपदरा थाने के एएसआई अमराराम के मुताबिक भांडियावास के पास एक बोलेरो पलटने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया. यहां पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार लोग घायल हो गए. इनमें दो गंभीर घायल लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है. जबकि दो का बालोतरा के अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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टायर फटते ही बेकाबू हुई गाड़ी: बोलोरो गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे. यह सभी लोग ईद के मौके पर अजमेर दरगाह में जियारत करने गए थे और वहां से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान जिले के पचपदरा थाना इलाके के भांडियावास गांव के पास बोलोरो गाड़ी का अचानक टायर फट गया. टायर फटते ही गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क से नीचे उतर गई और कुछ दूर झाड़ियां में फंस गई. हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं मौके पर चीख–पुकार मच गई और जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर घायलों को बाहर निकाला. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है. परिजनों के पहुंचने के बाद शवो का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

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3 DIED AND 4 INJURED IN ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN BALOTRA
ACCIDENT OF SUV IIN BALOTRA
THREE DEAD INCLUDING MOTHER AND SON
SUV OVERTURNED IN BALOTRA

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