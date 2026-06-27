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CCTV में कैद 'एसयूवी का तांडव', फिल्मी अंदाज में बाइक को मारी टक्कर

चाकसू (जयपुर): कस्बे के अंबेडकर सर्किल स्थित कोटखावदा मोड़ पर बीती रात तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी घटना किसी फिल्मी एक्शन सीन जैसी दिखाई दी. हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि वायरल वीडियो और उपलब्ध फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा आवश्यक तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वायरल फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एसयूवी की टक्कर लगते ही बाइक सवार उछल जाता है और कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी न तो बाइक सवार की पहचान हो सकी है और न ही कार चालक का कोई सुराग मिला है.