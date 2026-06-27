CCTV में कैद 'एसयूवी का तांडव', फिल्मी अंदाज में बाइक को मारी टक्कर
इस मामले में किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
Published : June 27, 2026 at 1:27 PM IST
चाकसू (जयपुर): कस्बे के अंबेडकर सर्किल स्थित कोटखावदा मोड़ पर बीती रात तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी घटना किसी फिल्मी एक्शन सीन जैसी दिखाई दी. हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जबकि मौके पर मौजूद लोगों ने भी अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि वायरल वीडियो और उपलब्ध फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान और संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा आवश्यक तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वायरल फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एसयूवी की टक्कर लगते ही बाइक सवार उछल जाता है और कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी न तो बाइक सवार की पहचान हो सकी है और न ही कार चालक का कोई सुराग मिला है.
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इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. बावजूद इसके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस संबंधित वाहन और उसमें सवार लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. घटना के बाद अंबेडकर सर्किल और आसपास के क्षेत्र में पूरे दिन इसी हादसे की चर्चा रही.