दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर करिश्मा: 20 फीट ऊंचाई से नीचे गिरी एसयूवी, बचे सुरक्षित तो बोले- महादेव की कृपा
चालक को नींद की झपकी आने से कार उछल कर हाईवे से नीचे गिर गई, लेकिन सीट बेल्ट लगी होने से दोनों सवार बच गए.
Published : November 3, 2026 at 11:56 AM IST
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नींद की झपकी फिर जानलेवा साबित हुई. मंगलवार सुबह कैथून थाना क्षेत्र के अरंडखेड़ा के पास एक एसयूवी 20 फीट ऊंचाई से नीचे सर्विस रोड पर गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि एसयूवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सीट बेल्ट बंधी होने से दोनों युवक बाल-बाल बच गए. दोनों दिल्ली से उज्जैन महाकाल दर्शन को जा रहे थे.
कैथून थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि दुर्घटना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई. यहां अरंडखेड़ा के नजदीक निकल रहे एक ग्रामीण ने बताया कि अरनिया जागीर जा रहे रास्ते पर ऊपर से एसयूवी कूद गई है. ये लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे थे. एसयूवी में दिल्ली के द्वारका मोड़ विपिन एक्सटेंशन निवासी विक्रांत सिंह राजपूत और उसका चचेरा भाई सारंगपुर निवासी मोहित कुमार राजपूत सवार थे. ये दोनों सोमवार रात को उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए दिल्ली से निकले थे. सुबह 6:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई है.
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सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. एंबुलेंस भी आ गई थी. दोनों ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी और कार की गति भी कम थी, इसी के चलते दोनों को किसी तरह की खरोंच भी नहीं लगी है. दोनों ने अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर भिजवाया. इसके बाद वापस दिल्ली लौट गए.
रास्ते में झपकी आई: कार सवार मोहित ने बताया कि वे दोनों भाई फार्मा कंपनी में काम करते हैं. एसयूवी वह खुद ही चला रहा था कि रास्ते उसे अचानक नींद की झपकी आ गई. इससे एसयूवी अनियंत्रित हो गई. कार पहले काफी तेज गति में थी, लेकिन आंख खुलते ही उसने स्पीड कम कर ब्रेक लगा दिया. इस दौरान एसयूवी हाईवे से उछलकर दोनों लेन के बीच से गुजर रहे एक रास्ते में गिर गई और दीवार से जाकर टकराकर रुक गई. गनीमत रही कि दोनों की सीट बेल्ट बंधी थी, जिससे उनकी जान बच गई. दोनों ने ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और एनएचएआई की टीम भी आ गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. स्थानीय ग्रामीण भी एकत्रित हो गए थे.
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पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कार: उन्होंने बताया कि उनकी एससयूवी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. कार की हालत देखकर ग्रामीणों ने भी उनके सकुशल बचने को भगवान की कृपा ही बताई. मोहित ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महाकाल की कृपा से ही वे बचे हैं.
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