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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर करिश्मा: 20 फीट ऊंचाई से नीचे गिरी एसयूवी, बचे सुरक्षित तो बोले- महादेव की कृपा

हाईवे से गिरी एसयूवी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर नींद की झपकी फिर जानलेवा साबित हुई. मंगलवार सुबह कैथून थाना क्षेत्र के अरंडखेड़ा के पास एक एसयूवी 20 फीट ऊंचाई से नीचे सर्विस रोड पर गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि एसयूवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सीट बेल्ट बंधी होने से दोनों युवक बाल-बाल बच गए. दोनों दिल्ली से उज्जैन महाकाल दर्शन को जा रहे थे.