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हाइवे पर रफ्तार का कहर: एसयूवी की टेंपो से भिड़ंत, राहगीर समेत 2 की दर्दनाक मौत

अजमेर: अजमेर रोड हाईवे गेगल थाना क्षेत्र के बालाजी गगवाना के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने एक टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो सवार युवक और सड़क से गुजर रहा एक राहगीर इसकी चपेट में आ गए. दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई.

एसएचओ रोशनलाल सांमरिया ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी रोशन सामरिया ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को जब्त कर लिया है. मृतकों की पहचान गांधीनगर क्षेत्र निवासी राहगीर रहमान और अजमेर के अजय नगर क्षेत्र निवासी टेंपो सवार पंकज आसवानी के रूप में हुई है. हादसे के बाद दोनों शवों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.