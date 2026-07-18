हाइवे पर रफ्तार का कहर: एसयूवी की टेंपो से भिड़ंत, राहगीर समेत 2 की दर्दनाक मौत
हादसे के बाद दोनों शवों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
Published : July 18, 2026 at 8:54 PM IST
अजमेर: अजमेर रोड हाईवे गेगल थाना क्षेत्र के बालाजी गगवाना के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने एक टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि टेंपो सवार युवक और सड़क से गुजर रहा एक राहगीर इसकी चपेट में आ गए. दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई.
एसएचओ रोशनलाल सांमरिया ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी रोशन सामरिया ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त क्रेटा कार को जब्त कर लिया है. मृतकों की पहचान गांधीनगर क्षेत्र निवासी राहगीर रहमान और अजमेर के अजय नगर क्षेत्र निवासी टेंपो सवार पंकज आसवानी के रूप में हुई है. हादसे के बाद दोनों शवों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.
पढ़ें: मकराना: तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को 40 फीट घसीटा, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत
पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. वहीं, गेगल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस क्रेटा कार की रफ्तार, चालक की भूमिका और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सभाला.