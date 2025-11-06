खाटू श्याम दर्शन कर लौटते समय नीलगाय से टकराई एसएयूवी, दंपती की मौत
खाटू श्याम से लौटते समय भीलवाड़ा के एक दंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए.
Published : November 6, 2025 at 12:36 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शंभूगढ़ क्षेत्र से गुजरने वाले गुलाबपुरा-भीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कर लौटते समय एक एसयूवी नीलगाय से टकरा गई. इस हादसे में एसयूवी में सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पहले आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं मृतक दंपती के शव आसींद सामुदायिक अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाए गए.
शंभूगढ़ थाना प्रभारी मोतीराम ने बताया कि हादसा क्षेत्र के बालापुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ. जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के डोडखेड़ा गांव निवासी शांतिलाल लोहार, उनकी पत्नी पुष्पा देवी और परिवार के चार सदस्य सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी के आगे अचानक नीलगाय आ गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.
हादसे में शांतिलाल लोहार और उनकी पत्नी पुष्पा देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश लोहार, सीमा लोहार, अंजुल और अभिषेक लोहार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आसींद के सामुदायिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. मृतक दंपती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. हादसे के बाद करेड़ा थाना क्षेत्र के डोडखेड़ा गांव में शोक की लहर फैल गई है.
हादसे का शिकार हुए दो बच्चे भी परिवार सहित आस्था के केंद्र खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे. हादसा इतना खौफनाक था कि बोलेरो गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं हादसे मे परिवार के दो मासूम भी घायल हो गए, जिनका उपचार आसींद अस्पताल में जारी है.