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जयपुर की सड़क पर फिर रफ्तार का कहर, टक्कर के बाद SUV ने बाइक सवार को घसीटा, मौत

घटना के समय मौके पर मौजूद दो लोगों ने गाड़ी को रुकवा लिया. आरोप है कि गाड़ी में सवार युवक नशे की हालत में थे और हादसे के समय गाड़ी एक एमबीबीएस स्टूडेंट चला रहा था. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल और थाने के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है.

जयपुरः राजधानी जयपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर एक बाइक सवार पर काल बनकर टूटा है. तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर के बाद गाड़ी के साथ युवक काफी दूर तक घिसटता रहा. हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई.

परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ मुकदमाः रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान ने बताया कि दौसा निवासी राकेश मीना (28) अपने परिवार के साथ जगतपुरा स्थित आरती नगर में रहता था. देर रात कुम्भा मार्ग से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा की तरफ जाते समय तेज रफ्तार एसयूवी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच जारी है.

मृतक राकेश मीना. (ETV Bharat jaipur)

पांच दिन पहले ही ब्यावर से जयपुर आया परिवारः प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि राकेश मीना पहले अपने परिवार के साथ ब्यावर रहता था. पांच दिन पहले ही वह अपनी पत्नी और दो बेटे दक्ष व कृष्णा के साथ जयपुर आया था. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हादसे के समय गाड़ी में बीयर की बोतल रखी हुई थी. वहीं, परिजनों ने शव के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है. उनका यह भी आरोप है कि उन्हें इस घटना की जानकारी देरी से दी गई. मृतक के पिता मुरलीधर ने दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है.