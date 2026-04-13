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एसयूवी ने बाइक को मारी टक्कर, शादी में शामिल होने जा रही देवरानी–जेठानी के साथ बेटे की मौत

धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में देवरानी-जेठानी के साथ उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. घटना सोमवार शाम राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलावट रोड की है. एक एसयूवी ने बाइक सवार देवरानी–जेठानी और उसके बेटे को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीनों की मौत हो गई.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह के अनुसार घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने तीनों घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां ड्यूटी चिकित्सक ने तीनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक भूरी (52) पत्नी भान सिंह अपने बेटे सचिन और जेठानी शकुंतला पत्नी छविराम के साथ गांव बाबरपुर से अपने पीहर मनोना भाई के बेटे की लग्न-टीका समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. जहां सिलावट रोड पर सिध्यापुरा गांव से पहले एक फोर व्हीलर गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई.