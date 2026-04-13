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एसयूवी ने बाइक को मारी टक्कर, शादी में शामिल होने जा रही देवरानी–जेठानी के साथ बेटे की मौत

एसयूवी और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया.

SUV damaged in accident
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त एसयूवी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 8:40 PM IST

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धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में देवरानी-जेठानी के साथ उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. घटना सोमवार शाम राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलावट रोड की है. एक एसयूवी ने बाइक सवार देवरानी–जेठानी और उसके बेटे को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीनों की मौत हो गई.

राजाखेड़ा थानाधिकारी गंभीर सिंह के अनुसार घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने तीनों घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां ड्यूटी चिकित्सक ने तीनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक भूरी (52) पत्नी भान सिंह अपने बेटे सचिन और जेठानी शकुंतला पत्नी छविराम के साथ गांव बाबरपुर से अपने पीहर मनोना भाई के बेटे की लग्न-टीका समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. जहां सिलावट रोड पर सिध्यापुरा गांव से पहले एक फोर व्हीलर गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौत हो गई.

पढ़ें: अलवर: तेज रफ्तार SUV ने 7 वर्षीय मासूम को रौंदा, सड़क पार करते समय हादसा, चालक फरार

पुलिस ने फिलहाल तीनों मृतकों के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी अपने कब्जे में लेकर थाने में रखवा दिया है.

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ROAD ACCIDENT IN DHOLPUR
THREE DIED IN ROAD ACCIDENT
YOUNG MAN AND 2 WOMEN DIED
SUV COLLIDES WITH BIKE

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