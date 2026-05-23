पाकिस्तान से आया व्हाट्सएप संदिग्ध मैसेज, युवक की समझदारी से टला बड़ा साइबर जाल
पुलिस ने अपील की है कि किसी भी स्थिति में फोन, मैसेज या ओटीपी से जुड़ी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करें.
Published : May 23, 2026 at 10:34 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन शहर में एक युवक के मोबाइल पर पाकिस्तान के आईएसडी कोड (+92) वाले नंबर से आए संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को सतर्क कर दिया. राहत की बात यह रही कि युवक ने घबराने या जवाब देने की बजाय समझदारी दिखाई और तुरंत परिवार व पुलिस को इसकी जानकारी दी.
थाना प्रभारी सतपाल चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार कुचामन निवासी युवक के मोबाइल पर आईएसडी कोड +92 नंबर से तीन अलग-अलग हिस्सों में व्हाट्सएप मैसेज आया. मैसेज भेजने वाले ने अपनी प्रोफाइल में 'Commander' नाम लिख रखा था. संदेश में लिखा था कि 'ऑर्डर हमारी तरफ से भेज दिया गया है, कल राजस्थान में मिल जाएगा, बॉर्डर के बाद आपकी जिम्मेदारी है और पहले की तरह इस बार भी मकसद को अच्छे से अंजाम देना है.' मैसेज पढ़ते ही युवक को मामला संदिग्ध लगा. उसने बिना कोई जवाब दिए तुरंत अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी. परिवार ने सतर्कता दिखाते हुए सीधे पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया. इसके बाद युवक अपने परिजनों के साथ कुचामन पुलिस थाने को जानकारी दी.
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कुचामन थाना प्रभारी सतपाल सिंह सिहाग ने युवक की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी अनजान अंतरराष्ट्रीय नंबर से आए कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर युवक जवाब देता, तो साइबर ठग धीरे-धीरे विश्वास बनाकर ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते थे. उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तुरंत आईबी अधिकारियों को दी गई फिलहाल जांच जारी है. युवक के मोबाइल में उस नंबर को ब्लॉक करवाया गया. थाना प्रभारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में फोन, मैसेज या ओटीपी से जुड़ी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करें.
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संचार साथी ऐप कैसे है आमजन के लिए मददगार: थाना प्रभारी सतपाल सिंह सिहाग ने भारत सरकार के 'संचार साथी' ऐप को आमजन के लिए बेहद उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि हर मोबाइल उपभोक्ता को यह ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना चाहिए. इस ऐप के जरिए लोग संदिग्ध कॉल, फर्जी मैसेज और साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. साथ ही मोबाइल सुरक्षा, फर्जी सिम, साइबर फ्रॉड और डिजिटल जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे खुद जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि साइबर अपराधियों के मंसूबे नाकाम किए जा सकें.