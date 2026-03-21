गया के रबर डैम से संदिग्ध ट्रॉली बैग से 8 जिंदा कारतूस बरामद, रिटायर्ड आर्मी अधिकारी का बैग
गया के रबर डैम से एक ट्रॉली बैग मिला. पुलिस की छानबीन में बैग से आठ जिंदा कारतूस भी मिले. इलाके में दहशत का माहौल
Published : March 21, 2026 at 10:41 AM IST
गया: बिहार के गया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित रबर डैम से एक संदिग्ध ट्रॉली बैग बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. शुक्रवार को सफाई के दौरान मिले इस बैग ने उस वक्त लोगों के बीच दहशत फैला दी, जब इसे खोलने पर अंदर से आठ जिंदा कारतूस बरामद हुए.
डैम में चल रहा था सफाई का काम : रबर डैम में नियमित सफाई अभियान चल रहा था. इसी दौरान पानी और कचरे के बीच एक लावारिस ट्रॉली बैग दिखाई दिया. पहले तो इसे सामान्य समझा गया, लेकिन जब बैग को बाहर निकालकर खोला गया, तो अंदर मौजूद कारतूसों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई.
मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू हुई गहन जांच : घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पता चला कि बैग में .315 बोर के आठ जिंदा कारतूस मौजूद थे. इसके अलावा बैग से आधार कार्ड, पैन कार्ड और हथियार लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए, जिससे मामला और गंभीर हो गया. पुलिस ने जब दस्तावेजों की जांच की, तो बैग के मालिक की पहचान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड निवासी सुधीर कुमार के रूप में हुई, जो रिटायर्ड आर्मी अधिकारी बताए जा रहे हैं.
मोबाइल नंबर बना अहम कड़ी, खुलने लगी गुत्थी : बैग में मिले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर सुधीर कुमार ने फोन उठाया और पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2025 में गया आए थे और निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे थे. हालांकि, सैलरी और अन्य शर्तों को लेकर बात नहीं बन पाई.
''10 दिसंबर 2025 की रात मैं मगध मेडिकल इलाके से स्टेशन जा रहा था. ऑटो में सफर के दौरान मुझे नींद आ गई. जब आंख खुली, तो मेरा ट्रॉली बैग गायब था. मैंने उसी समय मगध मेडिकल थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.''- सुधीर कुमार, रिटायर्ड आर्मी अधिकारी
पुरानी चोरी की FIR से जुड़ रहे तार : पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रॉली बैग चोरी होने की प्राथमिकी पहले ही मगध मेडिकल थाना में दर्ज की जा चुकी है. ऐसे में अब यह मामला सिर्फ संदिग्ध बरामदगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें चोरी, लापरवाही और संभावित दुरुपयोग जैसे कई पहलू जुड़ गए हैं.
कई सवाल खड़े, हर एंगल से जांच जारी : इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—
• चोरी हुआ बैग रबर डैम तक कैसे पहुंचा?
• क्या किसी ने कारतूसों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी?
• या फिर बैग को सबूत मिटाने के लिए यहां फेंका गया?
इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मुफस्सिल थाना और मगध मेडिकल थाना की पुलिस संयुक्त रूप से छानबीन में जुटी है.
पुलिस का दावा: जल्द होगा खुलासा : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी और भौतिक दोनों स्तरों पर जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बैग वहां तक कैसे पहुंचा.
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