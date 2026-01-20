ETV Bharat / state

कुल्लू में संदिग्ध 'पाकिस्तानी गुब्बारा' मिलने से हड़कंप, पुलिस हुई अलर्ट

स्थानीय लोगों के अनुसार, गांव के एक खेत में विमान के आकार का गुब्बारा देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया. क्षेत्र में गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गईं है. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत शिल्ली के प्रधान जोगिंद्र ठाकुर को वार्ड नंबर पांच की सदस्य रजनी ने फोन कर खेत में पड़े इस गुब्बारे की सूचना दी.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निथर क्षेत्र के बश्ला गांव में संदिग्ध पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के लोगो वाला विमान के आकार का एक गुब्बारा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. प्रधान ने फौरन इसकी जानकारी एसडीएम निरमंड को दी, जिन्होंने गुब्बारे को किसी को भी न छूने की हिदायत दी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

कुल्लू में मिला संदिग्ध गुब्बारा (ETV Bharat)

कांगड़ा-ऊना में भी मिल चुके हैं ऐसे गुब्बारे

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गुब्बारे पर उर्दू और अंग्रेजी में 'एसजीए' लिखा हुआ है. इससे पहले भी जिला कांगड़ा और ऊना में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मुहर वाले ऐसे ही गुब्बारे मिल चुके हैं. पिछले कुछ वर्षों से जिले के विभिन्न इलाकों में समय-समय पर ऐसे गुब्बारे मिलते रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि आज तक इनके स्रोत और उद्देश्य का कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कुल्लू पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक की जांच में गुब्बारे में किसी प्रकार की जासूसी चिप या तकनीकी उपकरण नहीं मिले हैं और न ही किसी संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि हुई है.

गुब्बारे में कोई जासूसी चिप नहीं मिली

पाकिस्तानी गुब्बारे को पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है. इसमें फिलहाल कोई जासूसी उपकरण या चिप जैसा संदेहास्पद कुछ नहीं मिला है. गुब्बारे को सुरक्षित रखा गया है और विस्तृत जांच जारी है. प्रशासन ने पंचायतों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश जारी किए हैं. -मदन लाल कौशल, पुलिस अधीक्षक, कुल्लू

