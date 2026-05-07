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बाड़मेर बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध पाक नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ

संदिग्ध पाक नागरिक की पहचान पाकिस्तान के मीठी जिले के निवासी मोहम्मद आवेश पुत्र हजूर खान के रूप में की गई है.

Suspicious Pakistani detained
संदिग्ध पाक नागरिक को पकड़ कर ले जाती पुलिस (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: भारत-पाक सीमा से सटे राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर की सीमा पर पाकिस्तान से आए एक संदिग्ध पाक नागरिक को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने धर दबोचा है. BSF ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. गुरुवार दोपहर इस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करने में जुटी हैं कि आखिर बॉर्डर पार कर भारत आने के पीछे उसका क्या मकसद है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि एक संदिग्ध पाक नागरिक ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया है, जिसे BSF के जवानों ने पकड़ा था. वह अब पुलिस की निगरानी में है और आज बाड़मेर लाया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं.

पढ़ें: राजस्थान बॉर्डर में घुसा संदिग्ध पाक नागरिक, BSF ने पकड़ा, पूछताछ में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

एएसपी ने बताया कि पकड़े गए संदिग्ध पाक नागरिक की पहचान पाकिस्तान के मीठी जिले के निवासी मोहम्मद आवेश पुत्र हजूर खान, उम्र 26 वर्ष के रूप में की गई है. BSF ने बॉर्डर इलाके में स्वरूप का तला गांव के पास इसे गिरफ्तार किया. प्रारंभिक पूछताछ BSF और पुलिस द्वारा मौके पर ही की गई, जिसके बाद इसे पूछताछ के लिए बाड़मेर लाया गया है. उन्होंने बताया कि यह एक संदिग्ध युवक है. सीमा पार कर भारत क्यों आया है और इसका क्या मकसद है – इसी को लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को इसके पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. एएसपी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध पाक नागरिक से पूछताछ करने में जुटी हैं. ऐसे में इस मामले में पूछताछ के बाद ही विस्तार से कुछ बताया जा सकता है.

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