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खौफनाक: सैपऊ में मामूली विवाद ने लिया बड़ा रूप, नशेड़ी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

शादी के कुछ साल बाद ही पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया. आरोपी अपनी पत्नी से आए दिन मारपीट करता था.

धौलपुर में पति ने की पत्नी की हत्या
धौलपुर में पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 11:15 AM IST

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धौलपुर : सैपऊ थाना क्षेत्र के भूरा पुरा गांव में बुधवार रात को 35 साल की विवाहिता की पति ने पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गुरुवार सुबह पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लिया है. मायके पक्ष की ओर से पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है.

सीओ अनूप कुमार ने बताया घटनास्थल का पुलिस ने निरीक्षण किया है. मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है. घटना के हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है. आरोपी पति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मृतका की शिनाख्त मथुरा पत्नी दिनेश कुशवाह के रूप में हुई है. मृतका की छोटी बहन गुड़िया ने बताया वर्ष 2011 में पिता ने बड़ी बहन की शादी भूरा पुरा गांव निवासी दिनेश के साथ की थी. शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया. गुड़िया ने आरोप लगाया कि बड़ी बहन मथुरा का पति दिनेश चरित्र को लेकर शक करता रहता था.

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उसने बताया कि गत 3 साल से ज्यादा परेशान कर रहा था. पत्नी की लाठी डंडों से पिटाई करता था. 15 अप्रैल की रात्रि को वो शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा. दोनों पति-पत्नी में फिर से कहासुनी हुई थी. इसपर दिनेश ने सरिया और लाठी से पीट-पीटकर मथुरा की हत्या कर दी. गुड़िया के मुताबिक रात को ही मायके पक्ष के लोगों को खबर लग गई थी. परिजन और पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही पति घर से फरार हो गया था. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने झोपड़ी नुमा मकान से साक्ष्य एकत्रित किए हैं.

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खून के धब्बे और टूटी चूड़ियां मिली : घटनास्थल पर खून के धब्बे, टूटी चूड़ियां, लाठी एवं एक कंबल पुलिस को बरामद हुआ है. घटनास्थल को पुलिस ने सील कर दिया है. मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है. टीम ने घटना से संबंधित नमूने एकत्रित किए हैं. सीओ अनूप कुमार ने बताया कि हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं. साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है. संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है.

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