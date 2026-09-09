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जैसलमेर के किशनघाट में हैंड ग्रेनेड जैसी संदिग्ध वस्तु मिली, पुलिस ने एरिया किया सील

जैसलमेर: किशनघाट गांव में मंगलवार देर शाम जमीन पर हैंड ग्रेनेड जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया. जंग लगी हुई इस वस्तु को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही रोक दी. प्रारंभिक तौर पर वस्तु काफी पुरानी और जंग लगी हुई लग रही है. यह असली ग्रेनेड है या कोई अन्य चीज, इसकी पुष्टि आर्मी की बम डिस्पोजल टीम की जांच के बाद ही होगी. पुलिस ने सेना और इंटेलिजेंस ब्रांच को सूचना दे दी है. जैसलमेर सीमावर्ती और सामरिक रूप से संवेदनशील जिला है, इसलिए पुलिस ने वस्तु को बिना छुए सुरक्षित कर दिया है.

शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि मंगलवार देर शाम स्थानीय लोगों से पुरानी हैंड ग्रेनेडनुमा वस्तु पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वस्तु को सुरक्षित करवाया और क्षेत्र को घेर लिया. उन्होंने बताया कि बम डिस्पोजल तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आर्मी और इंटेलिजेंस ब्रांच को सूचना दी गई है. प्रारंभिक तौर पर वस्तु काफी पुरानी और जंग लगी हुई बताई जा रही है. हालांकि, यह वास्तविक हैंड ग्रेनेड है या कोई अन्य वस्तु, इसकी पुष्टि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले में सावधानी बरतते हुए आगे की कार्रवाई कर रही हैं.

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