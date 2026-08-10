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चंडीगढ़ सेक्टर-17 के ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप, बम स्क्वाड ने संभाला मोर्चा, पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा

चंडीगढ़ सेक्टर-17 ताज होटल के लॉन में संदिग्ध डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया. जानकारी के बाद QRT और बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची.

Suspicious Device Found at Taj Hotel in Chandigarh
ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 4:26 PM IST

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में सोमवार को संदिग्ध डिवाइस दिखाई देने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. होटल के पीछे लॉन एरिया में कुछ संदिग्ध सामान नजर आने के बाद होटल सिक्योरिटी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.

QRT और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची: सूचना के बाद चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम (QRT), बम स्क्वाड, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. टीमों ने होटल के लॉन और आसपास के हिस्से को अपने कब्जे में लेकर संदिग्ध डिवाइस की जांच शुरू की. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर एहतियाती कदम उठाए गए.

डिवाइस को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं: पुलिस और बम स्क्वाड की टीम संदिग्ध सामान की प्रकृति का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि डिवाइस वास्तव में क्या है और उससे किसी तरह का खतरा है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

चंडीगढ़ सेक्टर-17 के ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को दी सूचना: इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने कहा कि, "होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को फोन कर लॉन एरिया में संदिग्ध डिवाइस दिखाई देने की जानकारी दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की गई."

संदिग्ध वस्तु से दूर रहने की अपील: इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को आसपास कोई संदिग्ध वस्तु, बैग या अन्य सामान दिखाई देता है तो उसे छूने या उसके पास जाने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें. इसके लिए 112 पर संपर्क किया जा सकता है.

जांच पूरी होने के बाद खुलेगा राज: फिलहाल पुलिस और बम स्क्वाड की जांच जारी है. टीम संदिग्ध डिवाइस की जांच कर रही है और उसके बारे में तथ्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि होटल परिसर में मिला सामान किस तरह का था और उससे कोई खतरा था या नहीं.

ये भी पढ़ें: गुरुग्राम में "टावर ऑफ जस्टिस" को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

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