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चंडीगढ़ सेक्टर-17 के ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप, बम स्क्वाड ने संभाला मोर्चा, पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा

ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में सोमवार को संदिग्ध डिवाइस दिखाई देने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. होटल के पीछे लॉन एरिया में कुछ संदिग्ध सामान नजर आने के बाद होटल सिक्योरिटी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. QRT और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची: सूचना के बाद चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम (QRT), बम स्क्वाड, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. टीमों ने होटल के लॉन और आसपास के हिस्से को अपने कब्जे में लेकर संदिग्ध डिवाइस की जांच शुरू की. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर एहतियाती कदम उठाए गए. डिवाइस को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं: पुलिस और बम स्क्वाड की टीम संदिग्ध सामान की प्रकृति का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि डिवाइस वास्तव में क्या है और उससे किसी तरह का खतरा है या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. चंडीगढ़ सेक्टर-17 के ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)