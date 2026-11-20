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बलौदाबाजार में दिल दहला देने वाली घटना, मां और दो मासूम बच्चों के घर में मिले शव

बलौदाबाजार सुकली गांव ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार: जिले के गिरौदपुरी चौकी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर के कमरे में 28 वर्षीय महिला और उसके दो मासूम बच्चों के शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान युक्ति मानिकपुरी (28 वर्ष), उसके बेटे चिरंजीव मानिकपुरी (10 वर्ष) और छोटे बेटे दिव्यांश मानिकपुरी (करीब 5 वर्ष) के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही गिरौदपुरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस की प्रारंभिक जांच में तीनों की मौत जहर सेवन से होने की आशंका जताई जा रही है. परिजनों और गवाहों से पूछताछ में महिला और उसके पति के बीच पारिवारिक कलह की बात भी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि तीनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.