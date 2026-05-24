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फरीदाबाद में मां-बेटे की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

फरीदाबाद में मां-बेटे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है.

SUSPICIOUS DEATHS OF MOTHER AND SON
ससुराल पक्ष पर मां-बेटे की हत्या का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 24, 2026 at 4:50 PM IST

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फरीदाबाद: अनखीर गांव में एक महिला और उसके बेटे की सदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है. महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस के मुताबिक महिला और बच्चे का शरीर का रंग नीला पड़ा हुआ था. शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ सेवन करने की आशंका जताई जा रही है. गौरतलब है कि महिला ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी.

परिजनों के शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज: फरीदाबाद के तीन नंबर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज की है जहां पर मां और बेटे के शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. परिजनों के शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. सूरजकूंड थाना पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान आरती और उसके बेटे हृदय के रूप में हुई है.

फरीदाबाद में मां-बेटे की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)

फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे: सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. जहां से पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही खुलासा हो पायेगा.

3 साल पहले निशांत से हुआ था प्रेम विवाहः बता दें कि आरती मूल रूप से पावटा गांव की रहने वाली थी. करीब तीन साल पहले उसने निशांत से प्रेम विवाह किया था. दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी और बाद में परिवार की सहमति से शादी हुई थी.

क्या बोले थाना प्रभारीः सूरजकुंड थाना प्रभारी पह्ललाद ने बताया कि "महिला के परिवार के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है." सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए.

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