लखनऊ में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव, स्कूल से लौटे बच्चों के उड़े होश
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:25 PM IST
लखनऊ : बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित मदारीपुर गांव में मंगलवार पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों मासूम बच्चे घर पहुंचे. माता-पिता को मृत देख बच्चों की चीख निकल गई. बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
मदारीपुर गांव निवासी आशीष (30) राजमिस्त्री का काम कर परिवार का गुजर-बसर करता था. मंगलवार सुबह बेटा अक्षांश (10) और बेटी विभा (7) गांव के पास स्थित आदर्श शिशु सरस्वती मंदिर स्कूल गए हुए थे. दोपहर करीब 2 बजे जब दोनों बच्चे स्कूल से हंसते-खेलते घर लौटे, तो अंदर का खौफनाक दृश्य देखकर सन्न रह गए. कमरे में मां-पिता का शव देख रोने लगे.
ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आशीष मंगलवार सुबह गांव में ही शिवबालक गुप्ता के मकान पर निर्माण कार्य करने गया था. दोपहर करीब 12 बजे वह काम बीच में छोड़कर खाना खाने घर आया था. इसके कुछ ही देर बाद दोनों की मौत की खबर सामने आई. पड़ोसियों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी होती रहती थी. आशंका जताई जा रही है कि आपसी कलह के बाद पहले पत्नी की किसी तरह मौत हुई या की गई, फिर पति ने जान दे दी.
डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया, सूचना मिलते ही बीकेटी थाना पुलिस और उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की शुरुआती जांच में आशीष की मौत फांसी लगाने से दम घुटने के कारण होना प्रतीत हो रहा है. वहीं, पत्नी क्षमता (28) के शरीर पर जाहिर तौर पर कोई गंभीर जाहिरा चोट नहीं दिखी है, जिससे उसकी मौत का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है.
दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला की मौत गला दबाने से या किसी अन्य कारण से हुई. परिजनों की तहरीर और रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : गर्लफ्रेंड के लिए नीट क्वालीफाई बना चोर, कैंसर के इलाज पर 80 लाख रुपये खर्च किए, AC कोच में करता था चोरी