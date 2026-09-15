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​लखनऊ में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव, स्कूल से लौटे बच्चों के उड़े होश

लखनऊ : बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित मदारीपुर गांव में मंगलवार पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों मासूम बच्चे घर पहुंचे. माता-पिता को मृत देख बच्चों की चीख निकल गई. बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मदारीपुर गांव निवासी आशीष (30) राजमिस्त्री का काम कर परिवार का गुजर-बसर करता था. ​मंगलवार सुबह बेटा अक्षांश (10) और बेटी विभा (7) गांव के पास स्थित आदर्श शिशु सरस्वती मंदिर स्कूल गए हुए थे. दोपहर करीब 2 बजे जब दोनों बच्चे स्कूल से हंसते-खेलते घर लौटे, तो अंदर का खौफनाक दृश्य देखकर सन्न रह गए. ​कमरे में मां-पिता का शव देख रोने लगे.

​ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ​आशीष मंगलवार सुबह गांव में ही शिवबालक गुप्ता के मकान पर निर्माण कार्य करने गया था. ​दोपहर करीब 12 बजे वह काम बीच में छोड़कर खाना खाने घर आया था. इसके कुछ ही देर बाद दोनों की मौत की खबर सामने आई. ​पड़ोसियों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद और कहासुनी होती रहती थी. आशंका जताई जा रही है कि आपसी कलह के बाद पहले पत्नी की किसी तरह मौत हुई या की गई, फिर पति ने जान दे दी.