पीलीभीत में आवारा कुत्तों का आतंक; खाली मकान में सिक्योरिटी गार्ड के शव को नोचा
पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान मकान के अंदर कुछ आवारा कुत्ते घूमते मिले, जिनके मुंह पर खून लगा हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 11:29 AM IST
पीलीभीत: जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सम्भुआ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निर्माणाधीन खाली मकान की रखवाली कर रहे 50 साल के चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह रही कि मौत के बाद मकान में मौजूद आवारा कुत्तों ने मृतक के चेहरे को इस कदर नोचा कि वह पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो गया.
सीढ़ियों के नीचे पड़ा था शव: जानकारी के अनुसार, सम्भुआ निवासी मानसिंह (50) गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खाली मकान में चौकीदारी करते थे. मंगलवार को जब काफी देर तक मकान से कोई हलचल सुनाई नहीं दी, तो पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा. मानसिंह का शव सीढ़ियों के नीचे पड़ा था. शरीर का बाकी हिस्सा तो ठीक था, लेकिन गर्दन से ऊपर का मांस पूरी तरह गायब था और केवल खोपड़ी (कंकाल) बची थी.
मौके पर मिले खूंखार डॉग: सूचना पर थाना प्रभारी जय शंकर सिंह पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान मकान के अंदर कुछ आवारा कुत्ते घूमते मिले, जिनके मुंह पर खून लगा हुआ था. पुलिस को सीढ़ियों पर खून के धब्बे और मृतक के सिर के पीछे गहरा घाव मिला है. आशंका जताई जा रही है कि मानसिंह अचानक सीढ़ियों से गिर गए होंगे और सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई. इसके बाद भूखे कुत्तों ने उनके चेहरे को अपना निवाला बना लिया.
एक्सीडेंस का अंदेशा: सीओ पूरनपुर, प्रतीक दहिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा, चौकीदार का शव बरामद हुआ है, जिसका चेहरा कुत्तों ने नोचा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही कोई तहरीर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
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