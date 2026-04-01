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पीलीभीत में आवारा कुत्तों का आतंक; खाली मकान में सिक्योरिटी गार्ड के शव को नोचा

पीलीभीत: जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सम्भुआ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निर्माणाधीन खाली मकान की रखवाली कर रहे 50 साल के चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह रही कि मौत के बाद मकान में मौजूद आवारा कुत्तों ने मृतक के चेहरे को इस कदर नोचा कि वह पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो गया.

सीढ़ियों के नीचे पड़ा था शव: जानकारी के अनुसार, सम्भुआ निवासी मानसिंह (50) गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खाली मकान में चौकीदारी करते थे. मंगलवार को जब काफी देर तक मकान से कोई हलचल सुनाई नहीं दी, तो पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा. मानसिंह का शव सीढ़ियों के नीचे पड़ा था. शरीर का बाकी हिस्सा तो ठीक था, लेकिन गर्दन से ऊपर का मांस पूरी तरह गायब था और केवल खोपड़ी (कंकाल) बची थी.