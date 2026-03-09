कबीरधाम के नाबालिग युवक की एमपी में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग
कबीरधाम से लापता हुए युवक के साथ मारपीट के बाद हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है.जबकि पुलिस इसे हादसा मान रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 9, 2026 at 4:50 PM IST
कवर्धा : होली पर्व से पहले घर से लापता हुए एक नाबालिग युवक की मौत का मामला अब गर्माते जा रहा है. कबीरधाम के कुकरापानी में रहने वाले परिवार ने दावा किया है कि मंडला में जिस नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है,वो उनका बेटा है. नाबालिग के पिता मलखन सिंह बैगा समेत परिजनों का कहना है कि अमर लाल सिंह बैगा 18 फरवरी को बिना किसी को कुछ बताए कहीं चला गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने तरेगांव थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो
होली के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें एक युवक को कुछ लोग हाथ पैर बांधकर पीट रहे हैं. परिजनों का दावा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक उनका बेटा अमर लाल ही है. वायरल वीडियो के आधार पर परिजन मध्यप्रदेश के मंडला जिले के बिछिया थाना पहुंचे. वहां पुलिस से पूछताछ में उन्हें बताया गया कि अमर लाल सिंह बैगा को मंडला जिले के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था.
मंडला पुलिस के अनुसार उपचार के दौरान युवक रात में अस्पताल से निकल गया और बाद में रास्ते में किसी अज्ञात ट्रक की ठोकर से उसकी मौत हो गई.पहचान नहीं हो पाने के कारण पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे लावारिस मानते हुए दफना दिया- मलखन सिंह बैगा, मृतक का पिता
युवक की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि ग्रामीणों की पिटाई से हुई है. उन्होंने दफनाए गए शव को निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है- तुलसी राम, आदिवासी समाज प्रमुख
इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी समाज ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद उसे हादसे का रुप दिया जा रहा है. वहीं इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में भी काफी आक्रोश है.समाज प्रमुख की मांग है कि युवक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए,ताकि असल वजह सामने आ सके.साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो.
