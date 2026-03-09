ETV Bharat / state

कबीरधाम के नाबालिग युवक की एमपी में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग

कवर्धा : होली पर्व से पहले घर से लापता हुए एक नाबालिग युवक की मौत का मामला अब गर्माते जा रहा है. कबीरधाम के कुकरापानी में रहने वाले परिवार ने दावा किया है कि मंडला में जिस नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है,वो उनका बेटा है. नाबालिग के पिता मलखन सिंह बैगा समेत परिजनों का कहना है कि अमर लाल सिंह बैगा 18 फरवरी को बिना किसी को कुछ बताए कहीं चला गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने तरेगांव थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.



सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

होली के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें एक युवक को कुछ लोग हाथ पैर बांधकर पीट रहे हैं. परिजनों का दावा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक उनका बेटा अमर लाल ही है. वायरल वीडियो के आधार पर परिजन मध्यप्रदेश के मंडला जिले के बिछिया थाना पहुंचे. वहां पुलिस से पूछताछ में उन्हें बताया गया कि अमर लाल सिंह बैगा को मंडला जिले के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था.