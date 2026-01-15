ETV Bharat / state

महिला की संदिग्ध मौत का खुला राज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिंहाईपुर में महिला की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ है. मृतिका की पहचान सरोजनी बंजारे के तौर पर हुई है. 12 जनवरी 2026 को सरोजनी बंजारे की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और मृतिका का पोस्टमार्टम कराया.

पोस्टमार्टम ने खोला मौत का राज



शार्ट पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, सरोजनी की मौत गला दबाने से हुई थी, रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.थाना पंडरिया प्रभारी नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.जांच के दौरान मृतिका के पति दीप सागर बंजारे एवं ससुर से पूछताछ की गई.