महिला की संदिग्ध मौत का खुला राज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पंडरिया में महिला की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है. परिजनों ने महिला को बीमार बताकर अस्पताल में भर्ती कराया था.

death of woman revealed
महिला की संदिग्ध मौत का खुला राज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
कबीरधाम : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लिंहाईपुर में महिला की संदिग्ध मौत का खुलासा हुआ है. मृतिका की पहचान सरोजनी बंजारे के तौर पर हुई है. 12 जनवरी 2026 को सरोजनी बंजारे की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और मृतिका का पोस्टमार्टम कराया.

पोस्टमार्टम ने खोला मौत का राज

शार्ट पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. रिपोर्ट के अनुसार, सरोजनी की मौत गला दबाने से हुई थी, रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.थाना पंडरिया प्रभारी नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया.जांच के दौरान मृतिका के पति दीप सागर बंजारे एवं ससुर से पूछताछ की गई.


घरेलू विवाद में पति ने की थी हत्या

कड़ाई से पूछताछ और उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पति दीप सागर बंजारे ने घरेलू विवाद के कारण अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी को 14 जनवरी देर शाम गिरफ्तार कर लिया है.

मर्ग कायम कर पूछताछ में पति ने जूर्म कुबूल किया है, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है- नितिन तिवारी, थाना प्रभारी पंडरिया

परिवार ने हत्या को छिपाने की कोशिश की थी

पंडरिया थाना प्रभारी नितिन तिवारी ने बताया की घरेलू मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, परिजनों ने महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत बताया. कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला अपराधों और गंभीर मामलों में सख्त, निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे.

