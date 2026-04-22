ETV Bharat / state

जीपीएम में महिला की संदिग्ध मौत, घर से 56 लाख के सोनी चांदी के जेवर गायब

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने महिला की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज कर दी है.

GPM CRIME
गौरेला में महिला की संदिग्ध मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है. जहां पर एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके घर से करीब 56 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवर चोरी होने का मामला उजागर हुआ है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

महिला की संदिग्ध मौत

पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र के बगरार गांव का है, जहां पर रहने वाली इंदिरा देवी राय की 20 अप्रैल की सुबह मौत हो गई थी. शुरुआत में परिजनों को लगा कि उम्र और बीमारी से हुई यह सामान्य मौत है. उनके पति दुलीचंद राय (80) एसईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. दंपति की कोई संतान नहीं है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने गर्मी का मौसम और शव कंपोज न हो इसके लिए जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया.

गौरेला पुलिस महिला की संदिग्ध मौत की कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में 56 लाख की चोरी

मामले में उस समय नयामोड़ आया, जब 21 अप्रैल को घर की तलाशी लेने पर पता चला कि एक सूटकेस और एक पेटी गायब है, जिसमें पुश्तैनी जेवर रखे हुए थे. इसके बाद आसपास खोजबीन की गई तो घर से कुछ मीटर दूर खाली सूटकेस और पेटी लावारिश अवस्था में बरामद हुई. इससे साफ हो गया कि घर में बड़ी चोरी हुई है. इस खुलासे के बाद अब महिला की मौत पर भी संदेह गहरा गया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस कर रही जांच

मृतका के भतीजे ने इसकी शिकायत मरवाही पुलिस में की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि मृतका के भतीजे मनीष राय ने थाने में आवेदन दिया है. सोना चांदी और कैश लगभग साढ़े 56 लाख रुपये की चोरी की शिकायत की गई है. फॉरेंसिक, सायबर और डॉग स्कॉड मामले की जांच कर रही है. वही मृतका के पति दुलीचंद राय जिनकी उम्र 80 साल है उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और घटना के पहले और बाद की परिस्थितियों को बारीकी से जांच रही है.

शरीर की परेशानी दूर करने का झांसा देकर महिला से अनाचार, फिर तस्वीर भी की वायरल, ढोंगी निर्मल बाबा गिरफ्तार
करोड़ों की टंकियां बनी शो-पीस, बालोद के गांवों में जल जीवन मिशन पर सवाल, आज भी महिलाएं लाइन में लगने को मजबूर
रामानुजगंज में कन्हर नदी का जलस्तर गिरने से पेयजल सप्लाई प्रभावित, नगरपालिका अब नदी में करा रहा डबरी खुदाई का काम

TAGGED:

गौरेला पेंड्रा मरवाही हत्या
जीपीएम पुलिस
GPM POLICE
GAURELA WOMAN SUSPICIOUS DEATH
GPM CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.