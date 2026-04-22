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जीपीएम में महिला की संदिग्ध मौत, घर से 56 लाख के सोनी चांदी के जेवर गायब

गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई है. जहां पर एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके घर से करीब 56 लाख रुपये के सोने चांदी के जेवर चोरी होने का मामला उजागर हुआ है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र के बगरार गांव का है, जहां पर रहने वाली इंदिरा देवी राय की 20 अप्रैल की सुबह मौत हो गई थी. शुरुआत में परिजनों को लगा कि उम्र और बीमारी से हुई यह सामान्य मौत है. उनके पति दुलीचंद राय (80) एसईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. दंपति की कोई संतान नहीं है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने गर्मी का मौसम और शव कंपोज न हो इसके लिए जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया.

गौरेला पुलिस महिला की संदिग्ध मौत की कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में 56 लाख की चोरी

मामले में उस समय नयामोड़ आया, जब 21 अप्रैल को घर की तलाशी लेने पर पता चला कि एक सूटकेस और एक पेटी गायब है, जिसमें पुश्तैनी जेवर रखे हुए थे. इसके बाद आसपास खोजबीन की गई तो घर से कुछ मीटर दूर खाली सूटकेस और पेटी लावारिश अवस्था में बरामद हुई. इससे साफ हो गया कि घर में बड़ी चोरी हुई है. इस खुलासे के बाद अब महिला की मौत पर भी संदेह गहरा गया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस कर रही जांच

मृतका के भतीजे ने इसकी शिकायत मरवाही पुलिस में की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि मृतका के भतीजे मनीष राय ने थाने में आवेदन दिया है. सोना चांदी और कैश लगभग साढ़े 56 लाख रुपये की चोरी की शिकायत की गई है. फॉरेंसिक, सायबर और डॉग स्कॉड मामले की जांच कर रही है. वही मृतका के पति दुलीचंद राय जिनकी उम्र 80 साल है उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है और घटना के पहले और बाद की परिस्थितियों को बारीकी से जांच रही है.