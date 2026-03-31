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धमतरी में महिला की संदिग्ध मौत, गले में चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका

बताया जा रहा है कि महिला अपने ससुराल हरदी गांव में रह रही थी. परिजनों के अनुसार, सोमबाई को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे सामान्य स्वास्थ्य संबंधी घटना बताया है, लेकिन पुलिस जांच के दौरान मामला संदिग्ध नजर आया.

धमतरी: जिले के हरदी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. मृतिका की पहचान सोमबाई यादव (26 साल) के रूप में हुई है. मामला करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का है.

गले में चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गले में चोट के निशान से संदिग्ध हुआ केस

घटना की सूचना मिलते ही करेली बड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला के गले में चोट के निशान पाए गए हैं. इसी वजह से मौत को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

4 साल पहले हुई थी शादी, कोई बच्चा नहीं

जानकारी के मुताबिक, सोमबाई यादव की शादी करीब चार वर्ष पहले हरदी गांव निवासी चंद्रशेखर यादव से हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल में ही रह रही थी. परिवार में सास-ससुर, देवर, ननद और दादी सास सहित संयुक्त परिवार निवास करता है. बताया जा रहा है कि विवाह के चार साल बाद भी सोमबाई की कोई संतान नहीं थी. वहीं घटना के बाद पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, ताकि मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लाई जा सके.