ETV Bharat / state

धमतरी में महिला की संदिग्ध मौत, गले में चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका

परिजन का कहना है कि महिला को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई थी लेकिन गले में चोट से मामला संदिग्ध लग रहा है.

Suspicious death of woman
धमतरी में महिला की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के हरदी गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. मृतिका की पहचान सोमबाई यादव (26 साल) के रूप में हुई है. मामला करेली बड़ी चौकी क्षेत्र का है.

सीने में दर्द की शिकायत

बताया जा रहा है कि महिला अपने ससुराल हरदी गांव में रह रही थी. परिजनों के अनुसार, सोमबाई को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. परिजनों ने इसे सामान्य स्वास्थ्य संबंधी घटना बताया है, लेकिन पुलिस जांच के दौरान मामला संदिग्ध नजर आया.

गले में चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गले में चोट के निशान से संदिग्ध हुआ केस

घटना की सूचना मिलते ही करेली बड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला के गले में चोट के निशान पाए गए हैं. इसी वजह से मौत को संदिग्ध मानते हुए हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

4 साल पहले हुई थी शादी, कोई बच्चा नहीं

जानकारी के मुताबिक, सोमबाई यादव की शादी करीब चार वर्ष पहले हरदी गांव निवासी चंद्रशेखर यादव से हुई थी. शादी के बाद वह ससुराल में ही रह रही थी. परिवार में सास-ससुर, देवर, ननद और दादी सास सहित संयुक्त परिवार निवास करता है. बताया जा रहा है कि विवाह के चार साल बाद भी सोमबाई की कोई संतान नहीं थी. वहीं घटना के बाद पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, ताकि मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लाई जा सके.

नाबालिग से दुष्कर्म केस में फैसला, धमतरी में दोषी को 20 साल की सजा, धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना पर SP ने किया सम्मानित
धमतरी नगर निगम का बजट पेश, विपक्ष ने किया जमकर हंगामा, महापौर ने शहर के विकास का किया दावा
खैरागढ़ से लापता 14 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, बिलासपुर के पास रैलवे ट्रैक पर मिली लाश

TAGGED:

DHAMTARI POLICE
INJURY MARKS ON NECK
महिला की संदिग्ध मौत
धमतरी हत्या
SUSPICIOUS DEATH OF WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.