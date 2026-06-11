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हमीरपुर में ग्राम सचिव की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव

हमीरपुर: जिले के मौदहा विकास खंड में तैनात ग्राम सचिव का शव गुरुवार को किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है. मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.

प्रयागराज में नैनी निवासी राजू सिंह पटेल (38) मौदहा नगर के मराठीपुरा मोहल्ले में किराए के कमरे में रहते थे. वह मौदहा विकास खंड की कुनहेटा, हिमौली और लदारपारा ग्राम पंचायतों में सचिव थे.

सहकर्मी केशव के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 9.45 बजे उनकी राजू सिंह पटेल से फोन पर बात हुई थी. वहीं, हिमौली निवासी एजाज अहमद ने पुलिस को बताया कि सुबह 10.15 बजे सचिव ने उन्हें फोन कर गांव की नालियों की सफाई की फोटो भेजने के लिए कहा था. एजाज के अनुसार 10.16 बजे भेजी गई फोटो को सचिव ने तत्काल देख भी लिया था. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया.

राजू सिंह के कार चालक सुनील कुमार ने बताया कि फोन बंद मिलने पर उन्होंने सचिव की पत्नी श्वेता को जानकारी दी. पत्नी के कहने पर सहकर्मी गिरीश पटेल अपने साथियों संग कमरे पर पहुंचे. ताला दूसरी चाबी से खोलने पर राजू सिंह पटेल का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम करनवीर सिंह, बीडीओ राघवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शाम करीब चार बजे फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.