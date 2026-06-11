हमीरपुर में ग्राम सचिव की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
फोन पर बात की, फिर स्विच ऑफ हो गया, मूलत: प्रयागराज में नैनी के रहने वाले थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 6:41 PM IST
हमीरपुर: जिले के मौदहा विकास खंड में तैनात ग्राम सचिव का शव गुरुवार को किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है. मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.
प्रयागराज में नैनी निवासी राजू सिंह पटेल (38) मौदहा नगर के मराठीपुरा मोहल्ले में किराए के कमरे में रहते थे. वह मौदहा विकास खंड की कुनहेटा, हिमौली और लदारपारा ग्राम पंचायतों में सचिव थे.
सहकर्मी केशव के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 9.45 बजे उनकी राजू सिंह पटेल से फोन पर बात हुई थी. वहीं, हिमौली निवासी एजाज अहमद ने पुलिस को बताया कि सुबह 10.15 बजे सचिव ने उन्हें फोन कर गांव की नालियों की सफाई की फोटो भेजने के लिए कहा था. एजाज के अनुसार 10.16 बजे भेजी गई फोटो को सचिव ने तत्काल देख भी लिया था. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया.
राजू सिंह के कार चालक सुनील कुमार ने बताया कि फोन बंद मिलने पर उन्होंने सचिव की पत्नी श्वेता को जानकारी दी. पत्नी के कहने पर सहकर्मी गिरीश पटेल अपने साथियों संग कमरे पर पहुंचे. ताला दूसरी चाबी से खोलने पर राजू सिंह पटेल का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम करनवीर सिंह, बीडीओ राघवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शाम करीब चार बजे फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.
बीडीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राजू सिंह पटेल वर्ष 2018 से मौदहा ब्लॉक में तैनात थे. उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या शिकायत नहीं थी. विभाग को किसी मानसिक, पारिवारिक या कार्य संबंधी तनाव की भी जानकारी नहीं थी. बताया कि राजू सिंह अपने पीछे पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गए हैं.
थाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं. प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जो हत्या की ओर संकेत करता हो. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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